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Другий раунд переговорів у Стамбулі: про що домовилися Україна і росія
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росія применшує справжні масштаби викрадення українських дітей, попри докази та списки - ISW

Київ • УНН

 • 988 перегляди

росія заперечує системне викрадення українських дітей, називаючи це "порятунком". Україна передала список з сотень депортованих дітей, але рф визнає лише "десятки".

росія применшує справжні масштаби викрадення українських дітей, попри докази та списки - ISW

кремль вперто заперечує системне викрадення росією українських дітей, що засвідчила зустріч делегацій двох країн у Стамбулі 2 червня. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Аналітики вказують, що українська делегація передала росії імена "сотень" викрадених українських дітей, яких росія повинна повернути Україні. Водночас, за словами голови російської делегації володимира мединського, мова йде лише про "десятки", при цьому рф повертає українських дітей, коли російська влада може знайти батьків дітей або інших законних представників, і що Росія не викрадає українських дітей, а "рятує" їх.

Заява Мединського применшує справжній масштаб передвоєнних підготовок росії, правових механізмів і різноманітних схем приховування та виправдання примусової депортації, примусової асиміляції та мілітаризації українських дітей

- зазначають в ISW.

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Там нагадують, що Україна підтвердила депортацію росією щонайменше 19 456 українських дітей, і лише 1345 депортованих українських дітей було повернуто в Україну станом на 2 червня. При цьому, за даними лабораторії гуманітарних досліджень Єльського університету, станом на 19 березня 2025 року кількість депортованих дітей наближалася до 35 000.

Уповноважена кремля з прав дитини марія львова-бєлова (проти якої Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт у березні 2023 року за її роль у викраденні українських дітей) стверджувала, що росія "прийняла" аж 700 000 українських дітей з лютого 2022 року по липень 2023 року

- йдеться у матеріалі.

Аналітики зазначають, що Конвенція ООН про попередження геноциду і покарання за нього прямо забороняє примусове переміщення дітей з однієї цільової групи в іншу і розглядає ці порушення як складові акти геноциду.

Нагадаємо

Напередодні українська делегація передала росіянам список з сотень депортованих дітей, яких треба повернути. росія має зробити це, щоб показати свою готовність до мирного врегулювання, повідомив голова української делегації, міністр оборони України Рустем Умєров.

Згодом російська сторона оприлюднила список зі 339 українських дітей, яких нібито "врятували" із зони бойових дій. Водночас володимир мединський, голова російської делегації у переговорах в Стамбулі, заперечив факти викрадення дітей, звинувачуючи українську владу у "шоу для європейців".

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоПолітика
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Стамбул
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