росія применшує справжні масштаби викрадення українських дітей, попри докази та списки - ISW

кремль вперто заперечує системне викрадення росією українських дітей, що засвідчила зустріч делегацій двох країн у Стамбулі 2 червня. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Аналітики вказують, що українська делегація передала росії імена "сотень" викрадених українських дітей, яких росія повинна повернути Україні. Водночас, за словами голови російської делегації володимира мединського, мова йде лише про "десятки", при цьому рф повертає українських дітей, коли російська влада може знайти батьків дітей або інших законних представників, і що Росія не викрадає українських дітей, а "рятує" їх.

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Там нагадують, що Україна підтвердила депортацію росією щонайменше 19 456 українських дітей, і лише 1345 депортованих українських дітей було повернуто в Україну станом на 2 червня. При цьому, за даними лабораторії гуманітарних досліджень Єльського університету, станом на 19 березня 2025 року кількість депортованих дітей наближалася до 35 000.

Уповноважена кремля з прав дитини марія львова-бєлова (проти якої Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт у березні 2023 року за її роль у викраденні українських дітей) стверджувала, що росія "прийняла" аж 700 000 українських дітей з лютого 2022 року по липень 2023 року