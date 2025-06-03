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Второй раунд переговоров в Стамбуле: о чем договорились Украина и россия
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россия преуменьшает истинные масштабы похищения украинских детей, несмотря на доказательства и списки - ISW

Киев • УНН

 • 686 просмотра

россия отрицает системное похищение украинских детей, называя это "спасением". Украина передала список из сотен депортированных детей, но рф признает лишь "десятки".

россия преуменьшает истинные масштабы похищения украинских детей, несмотря на доказательства и списки - ISW

кремль упорно отрицает системное похищение россией украинских детей, что засвидетельствовала встреча делегаций двух стран в Стамбуле 2 июня. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Аналитики указывают, что украинская делегация передала россии имена "сотен" похищенных украинских детей, которых россия должна вернуть Украине. В то же время, по словам главы российской делегации владимира мединского, речь идет лишь о "десятках", при этом рф возвращает украинских детей, когда российские власти могут найти родителей детей или других законных представителей, и что Россия не похищает украинских детей, а "спасает" их.

Заявление Мединского преуменьшает истинный масштаб предвоенных подготовок россии, правовых механизмов и разнообразных схем сокрытия и оправдания принудительной депортации, принудительной ассимиляции и милитаризации украинских детей

- отмечают в ISW.

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Там напоминают, что Украина подтвердила депортацию россией не менее 19 456 украинских детей, и только 1345 депортированных украинских детей были возвращены в Украину по состоянию на 2 июня. При этом, по данным лаборатории гуманитарных исследований Йельского университета, по состоянию на 19 марта 2025 года количество депортированных детей приближалось к 35 000.

Уполномоченная кремля по правам ребенка мария львова-белова (против которой Международный уголовный суд выдал ордер на арест в марте 2023 года за ее роль в похищении украинских детей) утверждала, что россия "приняла" аж 700 000 украинских детей с февраля 2022 года по июль 2023 года

- говорится в материале.

Аналитики отмечают, что Конвенция ООН о предупреждении геноцида и наказании за него прямо запрещает принудительное перемещение детей из одной целевой группы в другую и рассматривает эти нарушения как составные акты геноцида.

Напомним

Накануне украинская делегация передала россиянам список из сотен депортированных детей, которых надо вернуть. россия должна сделать это, чтобы показать свою готовность к мирному урегулированию, сообщил глава украинской делегации, министр обороны Украины Рустем Умеров.

Впоследствии российская сторона обнародовала список из 339 украинских детей, которых якобы "спасли" из зоны боевых действий. В то же время владимир мединский, глава российской делегации в переговорах в Стамбуле, отрицал факты похищения детей, обвиняя украинскую власть в "шоу для европейцев".

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Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Обществополитика
Институт изучения войны
Организация Объединенных Наций
Стамбул
Украина
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