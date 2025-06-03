россия преуменьшает истинные масштабы похищения украинских детей, несмотря на доказательства и списки - ISW

кремль упорно отрицает системное похищение россией украинских детей, что засвидетельствовала встреча делегаций двух стран в Стамбуле 2 июня. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Аналитики указывают, что украинская делегация передала россии имена "сотен" похищенных украинских детей, которых россия должна вернуть Украине. В то же время, по словам главы российской делегации владимира мединского, речь идет лишь о "десятках", при этом рф возвращает украинских детей, когда российские власти могут найти родителей детей или других законных представителей, и что Россия не похищает украинских детей, а "спасает" их.

Заявление Мединского преуменьшает истинный масштаб предвоенных подготовок россии, правовых механизмов и разнообразных схем сокрытия и оправдания принудительной депортации, принудительной ассимиляции и милитаризации украинских детей - отмечают в ISW.

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Там напоминают, что Украина подтвердила депортацию россией не менее 19 456 украинских детей, и только 1345 депортированных украинских детей были возвращены в Украину по состоянию на 2 июня. При этом, по данным лаборатории гуманитарных исследований Йельского университета, по состоянию на 19 марта 2025 года количество депортированных детей приближалось к 35 000.

Уполномоченная кремля по правам ребенка мария львова-белова (против которой Международный уголовный суд выдал ордер на арест в марте 2023 года за ее роль в похищении украинских детей) утверждала, что россия "приняла" аж 700 000 украинских детей с февраля 2022 года по июль 2023 года - говорится в материале.

Аналитики отмечают, что Конвенция ООН о предупреждении геноцида и наказании за него прямо запрещает принудительное перемещение детей из одной целевой группы в другую и рассматривает эти нарушения как составные акты геноцида.

Напомним

Накануне украинская делегация передала россиянам список из сотен депортированных детей, которых надо вернуть. россия должна сделать это, чтобы показать свою готовность к мирному урегулированию, сообщил глава украинской делегации, министр обороны Украины Рустем Умеров.

Впоследствии российская сторона обнародовала список из 339 украинских детей, которых якобы "спасли" из зоны боевых действий. В то же время владимир мединский, глава российской делегации в переговорах в Стамбуле, отрицал факты похищения детей, обвиняя украинскую власть в "шоу для европейцев".

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