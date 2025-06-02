Україна передала росії список з кількох сотень дітей, яких треба повернути - Умєров
Київ • УНН
Українська делегація передала росіянам список з сотень депортованих дітей, як крок до мирного врегулювання. Угода про обмін військовополоненими також була досягнута в Стамбулі.
Російський делегації передали список з кількох сотень українських дітей, яких треба повернути. росія має зробити це, щоб показати свою готовність до мирного врегулювання, повідомив голова української делегації, міністр оборони України Рустем Умєров під час брифінгу в Стамбулі за підсумками другого раунду українсько-російських переговорів, пише УНН.
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"Ми передали іншій стороні список з кількох сотень українських дітей, які були депортовані до росії. Це питання є для нас фундаментальним пріоритетом", - повідомив Умєров.
Міністр оборони наголосив, що росія має повернути дітей, якщо серйозно налаштована досягати миру.
"Якщо росія справді віддана мирному процесу, повернення дітей з цього списку стало б позитивним сигналом", - зазначив Умєров.
Доповнення
Під час переговорів у Стамбулі, українська та російська делегації домовилися про обмін військовополоненими, зосередившись на тяжкопоранених та молоді. Також буде проведено обмін тілами загиблих.
Умєров повідомив, що російська федерація передала меморандум українській делегації. Він зазначив, що це сталося сьогодні під час переговорів.