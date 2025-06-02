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Переговоры Украины и рф: росСМИ анонсировали третий раунд "в течение какого-то времени"
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Переговоры Украины и рф: росСМИ анонсировали третий раунд "в течение какого-то времени"

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Украина передала россии список из нескольких сотен детей, которых нужно вернуть - Умеров

Киев • УНН

 • 336 просмотра

Украинская делегация передала россиянам список из сотен депортированных детей, как шаг к мирному урегулированию. Соглашение об обмене военнопленными также было достигнуто в Стамбуле.

Украина передала россии список из нескольких сотен детей, которых нужно вернуть - Умеров

Российской делегации передали список из нескольких сотен украинских детей, которых нужно вернуть. Россия должна сделать это, чтобы показать свою готовность к мирному урегулированию, сообщил глава украинской делегации, министр обороны Украины Рустем Умеров во время брифинга в Стамбуле по итогам второго раунда украинско-российских переговоров, пишет УНН.

Детали

"Мы передали другой стороне список из нескольких сотен украинских детей, которые были депортированы в Россию. Этот вопрос является для нас фундаментальным приоритетом", - сообщил Умеров.

Министр обороны подчеркнул, что Россия должна вернуть детей, если серьезно настроена достигать мира.

"Если Россия действительно привержена мирному процессу, возвращение детей из этого списка стало бы положительным сигналом", - отметил Умеров.

Дополнение

Во время переговоров в Стамбуле, украинская и российская делегации договорились об обмене военнопленными, сосредоточившись на тяжелораненых и молодежи. Также будет проведен обмен телами погибших.

Умеров сообщил, что Российская Федерация передала меморандум украинской делегации. Он отметил, что это произошло сегодня во время переговоров.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Войнаполитика
Рустем Умєров
Стамбул
Украина
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