Украина передала россии список из нескольких сотен детей, которых нужно вернуть - Умеров
Киев • УНН
Украинская делегация передала россиянам список из сотен депортированных детей, как шаг к мирному урегулированию. Соглашение об обмене военнопленными также было достигнуто в Стамбуле.
Российской делегации передали список из нескольких сотен украинских детей, которых нужно вернуть. Россия должна сделать это, чтобы показать свою готовность к мирному урегулированию, сообщил глава украинской делегации, министр обороны Украины Рустем Умеров во время брифинга в Стамбуле по итогам второго раунда украинско-российских переговоров, пишет УНН.
Детали
"Мы передали другой стороне список из нескольких сотен украинских детей, которые были депортированы в Россию. Этот вопрос является для нас фундаментальным приоритетом", - сообщил Умеров.
Министр обороны подчеркнул, что Россия должна вернуть детей, если серьезно настроена достигать мира.
"Если Россия действительно привержена мирному процессу, возвращение детей из этого списка стало бы положительным сигналом", - отметил Умеров.
Дополнение
Во время переговоров в Стамбуле, украинская и российская делегации договорились об обмене военнопленными, сосредоточившись на тяжелораненых и молодежи. Также будет проведен обмен телами погибших.
Умеров сообщил, что Российская Федерация передала меморандум украинской делегации. Он отметил, что это произошло сегодня во время переговоров.