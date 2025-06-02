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російська сторона заявила, що отримала повний список з 339 зниклих українських дітей: кожна заявка буде опрацьована

Київ • УНН

 • 652 перегляди

російська сторона оприлюднила список із 339 українських дітей, яких нібито "врятували" із зони бойових дій. мединський заперечив факти викрадення, звинувачуючи Україну у "шоу для європейців".

російська сторона заявила, що отримала повний список з 339 зниклих українських дітей: кожна заявка буде опрацьована

російська сторона оприлюднила список зі 339 українських дітей, яких нібито "врятували" із зони бойових дій. Водночас володимир мединський, голова російської делегації у переговорах в Стамбулі, заперечив факти викрадення дітей, звинувачуючи українську владу у "шоу для європейців". Про це повідомляє УНН із посиланням на брифінг володимира мединського після переговорів у Стамбулі між російською та українською делегацією.

Деталі

Діти, які внаслідок складної ситуації опинилися між двома вогнями, цих дітей евакуювали. Але якщо є їх батьки і навіть родичі, їх повертають назад, возз’єднують сім’єю

- заявив мединський.

російська сторона заявила, що отримала повний список, у якому зазначено 339 дітей, кожна заявка за яких буде опрацьована.

Наш офіс уповноваженої з прав дитини повернув 101 дитину. А з українського боку повернулися 22 дитини, бо там те саме, наші діти можуть опинитися в зоні бойових дій і втрачають контакт з батьками, як тільки батьки перебувають, як тільки перебувають будь-які законні представники, тітки, бабусі, дідусі, одразу відбувається возз’єднання

 - додав мединський.

Він додав, що про викрадення дітей не ідеться, українська сторона начебто просто зробила шоу, в той час, як росіяни просто буцімто рятували малечу.

Ось цей список 339 прізвищ. Це діти ніким не викрадені, немає жодної викраденої дитини. Є діти, врятовані нашими солдатами, ціною свого життя, з ризиком витягнуті із зони бойових дій, вивезені. На жаль, українською владою влаштовано шоу, орієнтоване на жалісливих європейців. Знаєте, вони, певне, подивилися фільм Back the dog. Якщо ви хочете вибити в сльозу Ну, значить, покажіть покинуту дитину, а найкращу дитину з кошеням. Ось і показуємо

 - цинічно заявив він.

мединський також заявив, що не зрозуміло чи справді зниклі діти знаходяться самі на території рф, а не в Європі чи на Донбасі.

Треба ще розібратися через цей повний список у 339 прізвищ, ми обов’язково займатимемося, скільки з них насправді знаходиться в росії, а скільки, можливо, знаходиться на території Донбасу та новоросії, і нікуди не пропадали. Часто з’ясовується, що хтось з них, можливо, до Європи виїхав, бо нещодавно зі схожого списку 150 дітей опинилися в Німеччині

- заявив мединський.

росія і далі відкидає ідею безумовного припинення вогню - Кислиця02.06.25, 17:58 • 788 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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