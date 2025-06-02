российская сторона заявила, что получила полный список из 339 пропавших украинских детей: каждая заявка будет обработана

российская сторона обнародовала список из 339 украинских детей, которых якобы "спасли" из зоны боевых действий. В то же время владимир мединский, глава российской делегации в переговорах в Стамбуле, отрицал факты похищения детей, обвиняя украинские власти в "шоу для европейцев". Об этом сообщает УНН со ссылкой на брифинг владимира мединского после переговоров в Стамбуле между российской и украинской делегацией.

Детали

Дети, которые в результате сложной ситуации оказались между двумя огнями, этих детей эвакуировали. Но если есть их родители и даже родственники, их возвращают обратно, воссоединяют семьей - заявил мединский.

российская сторона заявила, что получила полный список, в котором указано 339 детей, каждая заявка по которым будет обработана.

Наш офис уполномоченного по правам ребенка вернул 101 ребенка. А с украинской стороны вернулись 22 ребенка, потому что там то же самое, наши дети могут оказаться в зоне боевых действий и теряют контакт с родителями, как только родители находятся, как только находятся любые законные представители, тети, бабушки, дедушки, сразу происходит воссоединение - добавил мединский.

Он добавил, что о похищении детей речь не идет, украинская сторона якобы просто сделала шоу, в то время, как россияне просто якобы спасали малышей.

Вот этот список 339 фамилий. Это дети никем не похищены, нет ни одного похищенного ребенка. Есть дети, спасенные нашими солдатами, ценой своей жизни, с риском вытащены из зоны боевых действий, вывезены. К сожалению, украинскими властями устроено шоу, ориентированное на жалостливых европейцев. Знаете, они, наверное, посмотрели фильм Back the dog. Если вы хотите выбить в слезу Ну, значит, покажите брошенного ребенка, а лучшего ребенка с котенком. Вот и показываем - цинично заявил он.

мединский также заявил, что не понятно действительно ли пропавшие дети находятся сами на территории рф, а не в Европе или на Донбассе.

Надо еще разобраться через этот полный список в 339 фамилий, мы обязательно будем заниматься, сколько из них на самом деле находится в россии, а сколько, возможно, находится на территории Донбасса и новороссии, и никуда не пропадали. Часто выясняется, что кто-то из них, возможно, в Европу выехал, потому что недавно из похожего списка 150 детей оказались в Германии - заявил мединский.

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