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Украина передала россии список из 400 детей, однако захватчики разрешили выбрать только до 10 - Зеленский

Киев • УНН

 • 184 просмотра

Украина передала россии список из 400 незаконно депортированных детей, но оккупанты согласились вернуть только 10. По версии россиян, было похищено не 20 тысяч детей, а около сотни.

Украина передала россии список из 400 детей, однако захватчики разрешили выбрать только до 10 - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что россиянам передали список из почти 400 детей. Взамен захватчики сказали, что украинская сторона может выбрать до 10 детей, пишет УНН, цитируя слова Президента.

Детали

Мы передали русским список с почти 400 детьми. Они предложили в этом направлении до 400 детей. Это их видение гуманитарных вопросов

- отметил Зеленский.

Зеленский уточнил, что по версии россиян было украдено всего сотню детей.

Они сказали, что мы не устраивали шоу для бездетных европейских бабушек. Так они относятся к тому, что мы поднимаем вопрос детей. Мы им сказали, что они украли 20 тысяч, они сказали, что максимум вопрос о сотне

- сообщил Зеленский.

Зеленский заявил также, что это важная фиксация того факта, что россияне украли детей.

Напомним

россия во время переговоров в Турции передала Украине свой "меморандум" о прекращении огня, который состоит из двух частей: как достичь настоящего длительного мира, и какие сделать шаги, чтобы было возможно полноценное прекращение огня.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

политика
Турция
Владимир Зеленский
Украина
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