Україна передала росії список з 400 дітей, проте загарбники дозволили вибрати лише до 10 - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що росіянам передали список з майже 400 дітей. Натомість загарбники сказали, що українська сторона може вибрати до 10 дітей, пише УНН, цитуючи слова Президента.

Ми передали рускім список з майже 400 дітьми. Вони на запропонували в цьому напрямку до 400 дітей. Оце їх бачення гуманітарних питань

Зеленський уточнив, що за версією росіян було вкрадено лише сотню дітей.

Вони сказали, що ми не влаштовували шоу для бездітних європейських бабусь. Так вони ставлять до того, що ми піднімаємо питання дітей. Ми їм сказали, що вони вкрали 20 тисяч, вони сказали, що максимум питання про сотню