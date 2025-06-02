Україна передала росії список з 400 дітей, проте загарбники дозволили вибрати лише до 10 - Зеленський
Київ • УНН
Україна передала росії список з 400 незаконно депортованих дітей, але окупанти погодились повернути лише 10. За версією росіян, було викрадено не 20 тисяч дітей, а близько сотні.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що росіянам передали список з майже 400 дітей. Натомість загарбники сказали, що українська сторона може вибрати до 10 дітей, пише УНН, цитуючи слова Президента.
Деталі
Ми передали рускім список з майже 400 дітьми. Вони на запропонували в цьому напрямку до 400 дітей. Оце їх бачення гуманітарних питань
Зеленський уточнив, що за версією росіян було вкрадено лише сотню дітей.
Вони сказали, що ми не влаштовували шоу для бездітних європейських бабусь. Так вони ставлять до того, що ми піднімаємо питання дітей. Ми їм сказали, що вони вкрали 20 тисяч, вони сказали, що максимум питання про сотню
Зеленський заявив також, що це важлива фіксація того факту, що росіяни вкрали дітей.
Нагадаємо
росія під час перемовин в Туреччині передала Україні свій "меморандум" про припинення вогню, який складається з двох частин: як досягти справжнього тривалого миру, і які зробити кроки, щоб було можливе повноцінне припинення вогню.