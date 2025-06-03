150 детей из оккупированной Луганщины вывезли в ростовскую область рф на "оздоровление" - ЦНС

150 детей из временно оккупированного Ровеньковского района Луганщины вывезли в россию под предлогом "оздоровления", на этот раз - в лагерь "Спутник" в ростовской области. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что программу организовал так называемый "регион-шеф" - республика коми.

Россияне системно вывозят детей с ВОТ. Официальная цель - "ввідпочинок". На самом деле - русификация, ассимиляция, иногда - принудительное усыновление. Это не единичные случаи, а спланированная кампания: изоляция, идеологическая обработка - и навсегда оставить ребенка в россии - говорится в сообщении.

В ЦНС отмечают, что каждый факт незаконного вывоза детей фиксируется, а "причастные к этому акту геноцида - будут наказаны".

Напомним

Накануне украинская делегация передала россиянам список из сотен депортированных детей, которых надо вернуть. россия должна сделать это, чтобы показать свою готовность к мирному урегулированию, сообщил председатель украинской делегации, министр обороны Украины Рустем Умеров.

Впоследствии российская сторона обнародовала список из 339 украинских детей, которых якобы "спасли" из зоны боевых действий. В то же время владимир мединский, председатель российской делегации на переговорах в Стамбуле, отрицал факты похищения детей, обвиняя украинскую власть в "шоу для европейцев".

Украина передала россии список из 400 детей, однако захватчики разрешили выбрать только до 10 - Зеленский