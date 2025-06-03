150 дітей з окупованої Луганщини вивезли у ростовську область рф на "оздоровлення" - ЦНС
Київ • УНН
150 дітей з окупованого Ровеньківського району Луганщини вивезли до табору в ростовській області під приводом "оздоровлення". Програму організував "регіон-шеф" - республіка комі.
150 дітей із тимчасово окупованого Ровеньківського району Луганщини вивезли до росії під приводом "оздоровлення", цього разу - до табору "Спутник" у ростовській області. Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує УНН.
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Зазначається, що програму організував так званий "регіон-шеф" - республіка комі.
Росіяни системно вивозять дітей із ТОТ. Офіційна мета - "ввідпочинок". Насправді - русифікація, асиміляція, іноді - примусове усиновлення. Це не поодинокі випадки, а спланована кампанія: ізоляція, ідеологічна обробка - і назавжди залишити дитину в росії
У ЦНС наголошують, що кожен факт незаконного вивезення дітей фіксується, а "причетні до цього акту геноциду - будуть покарані".
Нагадаємо
Напередодні українська делегація передала росіянам список з сотень депортованих дітей, яких треба повернути. росія має зробити це, щоб показати свою готовність до мирного врегулювання, повідомив голова української делегації, міністр оборони України Рустем Умєров.
Згодом російська сторона оприлюднила список зі 339 українських дітей, яких нібито "врятували" із зони бойових дій. Водночас володимир мединський, голова російської делегації у переговорах в Стамбулі, заперечив факти викрадення дітей, звинувачуючи українську владу у "шоу для європейців".
Україна передала росії список з 400 дітей, проте загарбники дозволили вибрати лише до 10 - Зеленський02.06.25, 21:26 • 1812 переглядiв