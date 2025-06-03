150 дітей з окупованої Луганщини вивезли у ростовську область рф на "оздоровлення" - ЦНС

150 дітей із тимчасово окупованого Ровеньківського району Луганщини вивезли до росії під приводом "оздоровлення", цього разу - до табору "Спутник" у ростовській області. Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує УНН.

Зазначається, що програму організував так званий "регіон-шеф" - республіка комі.

Росіяни системно вивозять дітей із ТОТ. Офіційна мета - "ввідпочинок". Насправді - русифікація, асиміляція, іноді - примусове усиновлення. Це не поодинокі випадки, а спланована кампанія: ізоляція, ідеологічна обробка - і назавжди залишити дитину в росії