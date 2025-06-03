На окупованих територіях Запоріжжя росіяни проводять "ревізію" дітей
Київ • УНН
В Мелітополі окупанти розпочали "ревізію" дітей без батьків, готуючи їх до вивезення в росію. Під виглядом піклування вони збирають дані про дітей, щоб депортувати їх.
На тимчасово окупованих територіях Запорізької області стартувала чергова "ревізія" дітей без батьків. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.
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Зазначається, що за вказівкою з кремля, колаборанти ТО Мелітополя почали системну "ревізію" дітей, які залишились без батьків через російську війну.
Під виглядом "візитів поваги" і "піклування" призначений "мер" Мелітополя сергій золотарьов регулярно відвідує родини з дітьми, де батьки загинули, зникли, або перебувають у полоні.
За даними ЦНС, їх супроводжують представники окупаційного "управління у справах дітей", які вивчають документи, умови проживання та складають списки.
"Звичайно не для допомоги, а для підготовки до "евакуації" та подальшого вивезення дітей на росію", - додали в Центрі нацспротиву.
Нагадаємо
росія заперечує системне викрадення українських дітей, називаючи це "порятунком". Україна передала список з сотень депортованих дітей, але рф визнає лише "десятки".
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