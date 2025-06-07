На оккупированных территориях студентов с "хвостами" заставляют идти в армию рф - ЦПД СНБО

$41.470.00
47.380.00
ukenru
День Святой Троицы: дата, традиции и запреты
05:00 • 49075 просмотра

День Святой Троицы: дата, традиции и запреты

Эксклюзив
6 июня, 18:07 • 76146 просмотра

Замещение советских комплектующих: Украина сталкивается с юридическими и техническими барьерами в сфере ремонта военной техники и авиации

6 июня, 17:00 • 106216 просмотра

Пять комедийных сериалов, которые поднимут вам настроение: что посмотреть в выходные

Эксклюзив
6 июня, 15:42 • 76372 просмотра

Три года без наказания: как нардеп Кузьминых избегает ответственности за взятку более полумиллиона гривен (видео)

Эксклюзив
6 июня, 13:00 • 157845 просмотра

Дом вместо квартиры: как изменился спрос на загородное жилье в Украине

6 июня, 07:51 • 103842 просмотра

Силы обороны поразили аэродромы базирования авиации в рф: есть попадания и пожары

6 июня, 07:09 • 106678 просмотра

Новый антирекорд: 407 дронов и более 40 ракет рф применила против Украины - Игнат

5 июня, 16:58 • 137609 просмотра

Трамп о введении санкций против рф: будем "очень жесткими" в случае затягивания войны в Украине

Эксклюзив
5 июня, 14:42 • 167377 просмотра

Тактика "переносов": как адвокат обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых превращает правосудие в игру на время

Эксклюзив
5 июня, 14:25 • 121494 просмотра

россия охотится за запчастями: как москва выкупает советские комплектующие, чтобы заблокировать доступ к ним Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+31°
3.6м/с
40%
750мм
Популярные новости

Украинские дроны атаковали Москву

7 июня, 01:35 • 55326 просмотра

На Черкасчине государство возвращает под контроль незаконно отчужденные земли лесного фонда

7 июня, 01:55 • 27510 просмотра

Вражеский удар по Харькову: 3 погибших, 17 пострадавших, среди них дети (обновляется)

7 июня, 02:40 • 32286 просмотра

Днепропетровская область подверглась комбинированной атаке рф: есть пострадавшие в Днепре

06:48 • 23859 просмотра

На Курском направлении сбили российский истребитель Су-35

08:15 • 22425 просмотра
публикации

День Святой Троицы: дата, традиции и запреты

05:00 • 49084 просмотра

В яблочко: почему глава АРМА Дума боится реформы и атакует журналистов, а не схемы

6 июня, 14:47 • 76825 просмотра

Уход за авто летом: проверка жидкостей, защита от жары и типичные ошибки

6 июня, 14:30 • 79589 просмотра

Международная паутина? Кто стоит за сетью iStore, которую подозревают в нелегальной торговле техникой

6 июня, 13:27 • 124226 просмотра

Дом вместо квартиры: как изменился спрос на загородное жилье в Украине
Эксклюзив

6 июня, 13:00 • 157852 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Рустем Умєров

Ольга Стефанишина

Актуальные места

Украина

Киев

Венгрия

Польша

Соединённые Штаты

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл и принц Гарри насладились поездкой в Диснейленд с детьми

10:33 • 1612 просмотра

Пять комедийных сериалов, которые поднимут вам настроение: что посмотреть в выходные

6 июня, 17:00 • 106222 просмотра

Том Круз вошел в Книгу рекордов Гиннеса благодаря безумному трюку в фильме "Миссия невыполнима 8"

6 июня, 10:26 • 114026 просмотра

Возвращение в страну Оз: вышел первый трейлер "Wicked: Чародейка 2"

5 июня, 09:10 • 156548 просмотра

В Нидерландах бабуины в зоопарке сделали селфи на телефон, который посетительница случайно уронила в вольер

4 июня, 11:54 • 117891 просмотра
Актуальное

Беспилотный летательный аппарат

YouTube

Financial Times

Instagram

Шахед-136

На оккупированных территориях студентов с "хвостами" заставляют идти в армию рф - ЦПД СНБО

Киев • УНН

 • 426 просмотра

Оккупанты заставляют студентов с академической задолженностью заключать контракты с армией рф. В обмен обещают сохранить место обучения и закрыть "хвосты", угрожая отчислением.

На оккупированных территориях студентов с "хвостами" заставляют идти в армию рф - ЦПД СНБО

На подконтрольной россии территории заставляют студентов с академической задолженностью заключать контракты с российской армией. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО в субботу, передает УНН.

Детали

"Оккупационные администрации прибегают к новым методам принудительной мобилизации: на подконтрольной рф территории распространена практика принуждения студентов с академической задолженностью заключать краткосрочные контракты с российской армией", - говорится в сообщении ЦПД.

В ЦПД напомнили, что студентов российских вузов, которым грозит отчисление, принуждают подписывать контракт с минобороны рф.

"В обмен на службу студентам обещают сохранить место учебы и закрыть академическую задолженность, одновременно угрожая отчислением и принудительной мобилизацией в случае отказа", - сказано в сообщении.

"Такие действия являются грубым нарушением норм международного гуманитарного права. Население оккупированной территории не может быть вынуждено участвовать в военных действиях против своего государства - это квалифицируется как нарушение прав человека и суверенитета оккупированной страны", - отметили в ЦПД.

Отмечается, что в целом оккупанты системно используют уязвимые группы населения на ВОТ для пополнения потерь вс рф, в частности принудительно мобилизуя задержанных лиц, которым грозит заключение.

Напомним

На временно оккупированных территориях Украины россияне планируют создать отдельные военные лагеря для девушек. В специальных лагерях подростков будут обучать тактической медицине и управлению дронами.

Павел Башинский

Павел Башинский

ОбществоВойна
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9