На оккупированных территориях студентов с "хвостами" заставляют идти в армию рф - ЦПД СНБО

На подконтрольной россии территории заставляют студентов с академической задолженностью заключать контракты с российской армией. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО в субботу, передает УНН.

Детали

"Оккупационные администрации прибегают к новым методам принудительной мобилизации: на подконтрольной рф территории распространена практика принуждения студентов с академической задолженностью заключать краткосрочные контракты с российской армией", - говорится в сообщении ЦПД.

В ЦПД напомнили, что студентов российских вузов, которым грозит отчисление, принуждают подписывать контракт с минобороны рф.

"В обмен на службу студентам обещают сохранить место учебы и закрыть академическую задолженность, одновременно угрожая отчислением и принудительной мобилизацией в случае отказа", - сказано в сообщении.

"Такие действия являются грубым нарушением норм международного гуманитарного права. Население оккупированной территории не может быть вынуждено участвовать в военных действиях против своего государства - это квалифицируется как нарушение прав человека и суверенитета оккупированной страны", - отметили в ЦПД.

Отмечается, что в целом оккупанты системно используют уязвимые группы населения на ВОТ для пополнения потерь вс рф, в частности принудительно мобилизуя задержанных лиц, которым грозит заключение.

Напомним

На временно оккупированных территориях Украины россияне планируют создать отдельные военные лагеря для девушек. В специальных лагерях подростков будут обучать тактической медицине и управлению дронами.