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Луганськ перетворюється на смітник: окупанти запроваджують штрафи за сміття замість його вивезення - ЦНС

Київ • УНН

 • 146 перегляди

Тимчасово окупований Луганськ потопає у смітті, а окупаційна адміністрація запроваджує штрафи за викид сміття повз бак. Це відбувається замість вирішення комунального колапсу в місті.

Луганськ перетворюється на смітник: окупанти запроваджують штрафи за сміття замість його вивезення - ЦНС

Тимчасово окупований Луганськ перетворюється на смітник - окупанти вводять штрафи замість вирішення проблем. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що нині місто потопає у смітті: переповнені баки, відсутність вивозу відходів, сморід на вулицях - реальність, у яку перетворили Луганськ російські "визволителі".

Замість вирішення комунального колапсу, окупаційна "адміністрація" запроваджує нові штрафи: від 2 до 3 тисяч рублів - просто за викид сміття повз бак

- розповідають у ЦНС.

Там називають це не управлінням, а репресіями і імітацією порядку замість реальних рішень.

Нагадаємо

російські окупанти розпочали "законне" рейдерство житла в Луганську, вимагаючи від мешканців подачі документів з паспортом рф протягом 30 днів. Інакше квартири переходять до окупаційної адміністрації.

Також повідомлялося, що російські окупанти затвердили перелік підприємств Луганщини для "приватизації", включаючи державні шахти та покинуті об'єкти. У ЦНС розцінюють це як грабунок, оскільки всі "документи про власність" є юридично нікчемними.

росія посилює мілітаризацію ТОТ та виснажує ресурси українських територій - ЦНС08.07.25, 20:28 • 1566 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Суспільство
Луганськ
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