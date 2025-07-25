Луганськ перетворюється на смітник: окупанти запроваджують штрафи за сміття замість його вивезення - ЦНС

Тимчасово окупований Луганськ перетворюється на смітник - окупанти вводять штрафи замість вирішення проблем. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.

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Зазначається, що нині місто потопає у смітті: переповнені баки, відсутність вивозу відходів, сморід на вулицях - реальність, у яку перетворили Луганськ російські "визволителі".

Замість вирішення комунального колапсу, окупаційна "адміністрація" запроваджує нові штрафи: від 2 до 3 тисяч рублів - просто за викид сміття повз бак - розповідають у ЦНС.

Там називають це не управлінням, а репресіями і імітацією порядку замість реальних рішень.

Нагадаємо

російські окупанти розпочали "законне" рейдерство житла в Луганську, вимагаючи від мешканців подачі документів з паспортом рф протягом 30 днів. Інакше квартири переходять до окупаційної адміністрації.

Також повідомлялося, що російські окупанти затвердили перелік підприємств Луганщини для "приватизації", включаючи державні шахти та покинуті об'єкти. У ЦНС розцінюють це як грабунок, оскільки всі "документи про власність" є юридично нікчемними.

росія посилює мілітаризацію ТОТ та виснажує ресурси українських територій - ЦНС