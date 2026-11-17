Австрійська влада розпочала перевірку щодо можливого позбавлення громадянства колишньої міністерки закордонних справ Карін Кнайсль, яка нині проживає в росії. Про це повідомляє австрійське видання ORF з посиланням на представника віденської влади, пише УНН.

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Процедуру проводить муніципальний департамент Відня MA 35, оскільки останнім основним місцем проживання Кнайсль в Австрії була саме столиця.

Підставою для перевірки стали, зокрема, питання щодо можливого набуття Кнайсль громадянства іншої держави, а також її діяльності на користь іноземної держави, якщо така діяльність завдає значної шкоди інтересам або репутації Австрії.

У березні партія NEOS звернулася до Управління уряду федеральної землі Нижня Австрія з вимогою перевірити обставини та розглянути можливість позбавлення колишньої міністерки громадянства.

У зверненні партія посилалася на висловлювання Кнайсль про Австрію, які назвала узагальненими та зневажливими, а також на її заяви щодо російської війни проти України, які, на думку NEOS, применшували або виправдовували російську агресію.

Сама Кнайсль заявила, що австрійська влада розпочала юридичні процедури для позбавлення її громадянства. Про це повідомило російське агентство ТАСС із посиланням на її виступ на заході руху "За свободу націй", очолюваного Росією.

"Якщо я стану особою без громадянства, то звернуся до ООН по білий паспорт", — заявила вона. За словами Кнайсль, причиною переслідування є її викладацька діяльність у російському університеті.

Карін Кнайсль обіймала посаду міністерки закордонних справ Австрії з кінця 2017-го до середини 2019 року від Австрійської партії свободи (FPÖ).

Міжнародну увагу до неї привернуло весілля влітку 2018 року, на яке вона запросила президента росії володимира путіна. Під час заходу Кнайсль танцювала з ним і зробила реверанс.

Нині 61-річна Кнайсль проживає в росії та очолює аналітичний центр G.O.R.K.I. при санкт-петербурзькому державному університеті.

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