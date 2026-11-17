Австрийские власти начали проверку по вопросу возможного лишения гражданства бывшей министерки иностранных дел Карин Кнайсль, которая сейчас проживает в России. Об этом сообщает австрийское издание ORF со ссылкой на представителя венских властей, пишет УНН.

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Процедуру проводит муниципальный департамент Вены MA 35, поскольку последним основным местом жительства Кнайсль в Австрии была именно столица.

Основанием для проверки стали, в частности, вопросы о возможном приобретении Кнайсль гражданства другого государства, а также о её деятельности в интересах иностранного государства, если такая деятельность наносит значительный ущерб интересам или репутации Австрии.

В марте партия NEOS обратилась в Управление правительства федеральной земли Нижняя Австрия с требованием проверить обстоятельства и рассмотреть возможность лишения бывшей министерки гражданства.

В обращении партия ссылалась на высказывания Кнайсль об Австрии, которые назвала обобщёнными и пренебрежительными, а также на её заявления о российской войне против Украины, которые, по мнению NEOS, преуменьшали или оправдывали российскую агрессию.

Сама Кнайсль заявила, что австрийские власти начали юридические процедуры для лишения её гражданства. Об этом сообщило российское агентство ТАСС со ссылкой на её выступление на мероприятии движения "За свободу наций", возглавляемого Россией.

"Если я стану лицом без гражданства, то обращусь в ООН за белым паспортом", — заявила она. По словам Кнайсль, причиной преследования является её преподавательская деятельность в российском университете.

Карин Кнайсль занимала должность министерки иностранных дел Австрии с конца 2017 года до середины 2019 года от Австрийской партии свободы (FPÖ).

Международное внимание к ней привлекла свадьба летом 2018 года, на которую она пригласила президента России Владимира Путина. Во время мероприятия Кнайсль танцевала с ним и сделала реверанс.

Сейчас 61-летняя Кнайсль проживает в России и возглавляет аналитический центр G.O.R.K.I. при Санкт-Петербургском государственном университете.

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