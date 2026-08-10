В Австрии раскрыли схему обхода санкций для поставок оборудования российскому военно-промышленному комплексу

Австрия раскрыла схему, в рамках которой компания из Вены поставляла оборудование для производства двигателей российских ракет и истребителей, нарушая санкции Европейского союза. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство внутренних дел страны, пишет УНН.

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По данным министерства, компания подделывала сертификаты конечного пользователя, чтобы поставлять оборудование в обход санкций. Речь, в частности, идет о специальных металлообрабатывающих инструментах и станках с числовым программным управлением (ЧПУ), которые могут использоваться для изготовления деталей и инструментов. В ведомстве добавили, что 28-летнего гражданина Беларуси, возглавлявшего компанию, задержали в мае.

Компания, название которой не разглашается, скрывала свои поставки через сеть подставных компаний в Турции, Объединенных Арабских Эмиратах, Гонконге, Беларуси, Кыргызстане, Южной Корее, Польше и Литве.

Недопустимо, чтобы высокоточные европейские технологии использовались для производства крылатых ракет и систем противовоздушной обороны. Мы и впредь будем принимать решительные меры ... против тех, кто пытается обходить законодательные запреты на поддержку российской военной промышленности - заявил государственный министр Австрии, ответственный за вопросы разведки, Йорг Ляйтфрид.

По данным министерства, оборудование поставлялось компаниям, связанным с российским государственным промышленным конгломератом "Ростех". Последние результаты расследования свидетельствуют, что эти товары использовались для производства военной техники, в частности двигателей для крылатых ракет и истребителей.

Посольство России в Вене отказалось от комментариев. "Ростех" не сразу ответил на запрос о комментарии.

В день задержания главного подозреваемого правоохранители изъяли станки с ЧПУ и специализированные инструменты на сумму около 140 тысяч евро (162 тысячи долларов), сообщило министерство. Подозреваемый, имя которого не разглашается, остается под стражей, а расследование продолжается.

Доказательства, изъятые во время четырех обысков в августе прошлого года, свидетельствуют, что с 2022 года российским производителям вооружений было поставлено промышленных товаров на сумму более 3,3 миллиона евро, добавили в министерстве.

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