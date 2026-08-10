Швеция заявила о прекращении российской разведывательной операции по дискредитации страны, ЕС и НАТО
Киев • УНН
Служба безопасности Швеции выявила и остановила операцию российской разведки, которая через агента иностранной дипмиссии собирала информацию для влияния на решения. Целью была дискредитация Швеции, ЕС и НАТО.
Служба безопасности Швеции (SAPO) выявила и приняла меры против российской разведывательной операции, направленной на влияние на принятие решений в Швеции, а также на дискредитацию Швеции, ЕС и НАТО. российская операция осуществлялась, в частности, через агента одной из иностранных дипломатических миссий в Швеции. Об этом сообщает пресс-служба (SAPO), пишет УНН.
Детали
Операция российской разведки, среди прочего, предполагала получение информации о процессе принятия решений в Швеции, чтобы москва в дальнейшем могла влиять на спорные вопросы.
Одной из целей операции было собрать информацию о процессе принятия решений в Швеции, чтобы российские разведывательные службы могли проводить операции влияния по вопросам, вызывающим споры, с целью подрыва процесса принятия решений и дискредитации Швеции, НАТО и ЕС
В ходе разведывательной работы Полиция безопасности смогла выяснить, как именно проходила российская разведывательная операция.
По данным SAPO, операция «уже некоторое время планировалась и контролировалась российской службой внешней разведки».
В сообщении не указано, в какой дипломатической миссии работал агент, который, как утверждается, был причастен к этому делу.
Работа с иностранным агентом продолжалась длительное время и осуществлялась конспиративными методами. В частности, агент получал задания собирать информацию, чтобы российская разведывательная служба могла влиять на процесс принятия решений в Швеции и очернять его. Служба безопасности Швеции смогла подробно отследить, как проходили встречи и что на них обсуждали
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