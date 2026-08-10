Швеция заявила о прекращении российской разведывательной операции по дискредитации страны, ЕС и НАТО

Служба безопасности Швеции (SAPO) выявила и приняла меры против российской разведывательной операции, направленной на влияние на принятие решений в Швеции, а также на дискредитацию Швеции, ЕС и НАТО. российская операция осуществлялась, в частности, через агента одной из иностранных дипломатических миссий в Швеции. Об этом сообщает пресс-служба (SAPO), пишет УНН.

Детали

Операция российской разведки, среди прочего, предполагала получение информации о процессе принятия решений в Швеции, чтобы москва в дальнейшем могла влиять на спорные вопросы.

Одной из целей операции было собрать информацию о процессе принятия решений в Швеции, чтобы российские разведывательные службы могли проводить операции влияния по вопросам, вызывающим споры, с целью подрыва процесса принятия решений и дискредитации Швеции, НАТО и ЕС - заявила SAPO.

В ходе разведывательной работы Полиция безопасности смогла выяснить, как именно проходила российская разведывательная операция.

По данным SAPO, операция «уже некоторое время планировалась и контролировалась российской службой внешней разведки».

В сообщении не указано, в какой дипломатической миссии работал агент, который, как утверждается, был причастен к этому делу.

Работа с иностранным агентом продолжалась длительное время и осуществлялась конспиративными методами. В частности, агент получал задания собирать информацию, чтобы российская разведывательная служба могла влиять на процесс принятия решений в Швеции и очернять его. Служба безопасности Швеции смогла подробно отследить, как проходили встречи и что на них обсуждали - заявил Кристоффер Веделин, заместитель оперативного руководителя Службы безопасности Швеции.

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