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Бывшему главе разведслужбы Финляндии предъявили обвинение по делу о противодействии шпионажу РФ

Киев • УНН

 • 7212 просмотра

Бывшему руководителю Supo Антти Пелттари предъявили обвинение в нарушении служебных обязанностей. Дело касается привлечения пенсионеров к противодействию российскому шпионажу в 2020 году.

Бывшему главе разведслужбы Финляндии предъявили обвинение по делу о противодействии шпионажу РФ

Бывший руководитель Полиции безопасности Финляндии (Supo) Антти Пелттари получил обвинение в нарушении служебных обязанностей. Это производство является частью самого масштабного в истории расследования деятельности финской спецслужбы, передает Yle, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что дело касается событий августа-сентября 2020 года. Следователи выясняют, привлекала ли спецслужба пенсионеров к противодействию российскому шпионажу в обход закона. 

По версии следствия, эти лица могли получать от Supo секретную информацию и работать с ней без надлежащего контроля. Кроме того, Пелттари подозревают в том, что он принимал решения относительно методов разведки с нарушением норм и предоставлял суду ложные данные во время одной из операций.

Вместе с Пелттари обвинение в злоупотреблении служебным положением получили бывший руководитель контрразведки Пертти Хаакслуото и еще один сотрудник ведомства. Все фигуранты отвергают обвинения.

Из-за этого расследования Пелттари в 2025 году отстранили от должности генерального секретаря парламента Финляндии, которую он занимал после ухода из Supo. 

Япония признала необходимость противодействия шпионажу после публикации о российском "логовище шпионов"14.07.26, 11:03 • 4342 просмотра

Ольга Розгон

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