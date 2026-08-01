Бывшему главе разведслужбы Финляндии предъявили обвинение по делу о противодействии шпионажу РФ

Бывший руководитель Полиции безопасности Финляндии (Supo) Антти Пелттари получил обвинение в нарушении служебных обязанностей. Это производство является частью самого масштабного в истории расследования деятельности финской спецслужбы, передает Yle, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что дело касается событий августа-сентября 2020 года. Следователи выясняют, привлекала ли спецслужба пенсионеров к противодействию российскому шпионажу в обход закона.

По версии следствия, эти лица могли получать от Supo секретную информацию и работать с ней без надлежащего контроля. Кроме того, Пелттари подозревают в том, что он принимал решения относительно методов разведки с нарушением норм и предоставлял суду ложные данные во время одной из операций.

Вместе с Пелттари обвинение в злоупотреблении служебным положением получили бывший руководитель контрразведки Пертти Хаакслуото и еще один сотрудник ведомства. Все фигуранты отвергают обвинения.

Из-за этого расследования Пелттари в 2025 году отстранили от должности генерального секретаря парламента Финляндии, которую он занимал после ухода из Supo.

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