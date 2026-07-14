Япония признала необходимость противодействия шпионажу после публикации о российском "логовище шпионов"

Япония заявила, что осознает необходимость более эффективного противодействия иностранной разведке после того, как газета New York Times сообщила, что россия превратила страну в "логово шпионов" и ключевой источник компонентов для оружия, пишет УНН со ссылкой на AFP и The Guardian.

Детали

В расследовании, опубликованном в воскресенье, газета сообщила, что благодаря "слабым законам о шпионаже" москва использует Японию как ключевой центр для сбора разведывательной информации и закупки технологий двойного назначения, необходимых для войны в Украине.

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Главный представитель правительства Минору Кихара заявил в понедельник: "Мы признаем, что в меняющейся обстановке в сфере безопасности растет необходимость противодействия деятельности иностранной разведки, такой как получение критически важной информации, которая угрожает национальной безопасности Японии".

Отказавшись напрямую комментировать сообщение NYT, Кихара заявил журналистам, что Токио "должен решать этот вопрос с еще большей тщательностью".

Кихара добавил, что в этом году японский парламент одобрил законопроект, который открывает путь к созданию нового национального органа для координации разрозненной разведывательной деятельности.

В докладе приводятся оценки украинского правительства, согласно которым 90% российских ракет и беспилотников содержат японские компоненты.

В нем утверждается, что операции россии в Японии проводились российским разведчиком, который работал под прикрытием в токийском офисе российской авиакомпании "аэрофлот", контрольный пакет акций которой принадлежит государству.

Поскольку прямой экспорт в россию ограничен, сети закупок используют посреднические компании и третьи страны, такие как Вьетнам, Узбекистан и Шри-Ланка для доставки компонентов в Россию, добавила NYT.

В докладе подчеркивается, что сотни российских шпионов были высланы западными странами, когда в 2022 году началось полномасштабное вторжение в Украину, и сообщается, что многие из них оказались в Японии, чтобы воспользоваться преимуществами процветающей технологической индустрии и слабыми законами о шпионаже.

"Мы ощущаем кризисную ситуацию", - заявил газете NYT Акихиса Сиодзаки, депутат от правящей Либерально-демократической партии и бывший юрист, который занимался делами о промышленном шпионаже.

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