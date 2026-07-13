После высылки из Европы российские шпионы перебрались в Японию и крадут технологии для ВПК РФ - NYT

После массовой высылки российских разведчиков из стран Европы Москва перенесла часть шпионской деятельности в Японию, используя страну для получения высокотехнологичных компонентов для своего военно-промышленного комплекса. Об этом сообщает The New York Times, передает УНН.

По информации издания, после начала полномасштабного вторжения России в Украину и высылки сотен российских агентов из западных государств в Японию прибыли новые сотрудники спецслужб РФ. Они занимаются закупкой или незаконным получением технологий, которые впоследствии попадают в российский оборонный сектор.

Как отмечает NYT, Япония привлекательна для российской разведки из-за высокого уровня развития технологий и одновременно недостаточно жесткого законодательства в сфере борьбы со шпионажем.

По данным издания, координацией операций в Токио занимается ранее неизвестное 20-е управление Главного управления Генерального штаба ВС РФ (ГРУ). Его сотрудники работают под прикрытием дипломатов и бизнесменов и занимаются поиском, закупкой или хищением военных технологий с последующей контрабандой в Россию.

Как утверждают источники NYT, деятельность этого подразделения в Японии координирует 49-летний Максим Фильченков, который официально работает представителем "Аэрофлота". Издание отмечает, что российская разведка еще с советских времен использует работу в авиакомпании как прикрытие для своих сотрудников.

По информации собеседников газеты, Фильченков является кадровым офицером ГРУ, ранее уже работал в Японии и имеет необходимые контакты для поиска нужного оборудования и организации его поставок в РФ.

Издание также напоминает оценку украинских властей, согласно которой около 90% российских ракет и беспилотников содержат японские компоненты. В частности, такие детали были обнаружены в крылатой ракете Х-101, которая 14 мая во время массированного удара по Киеву попала в жилой многоэтажный дом, в результате чего погибли 24 человека.

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