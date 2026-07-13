14 стран заявили о необоснованности претензий Китая на Южно-Китайское море

Япония, США, Филиппины и еще 11 стран в совместном заявлении подчеркнули, что территориальные претензии Китая в Южно-Китайском море не имеют правовых оснований. Заявление было опубликовано к 10-й годовщине решения международного арбитража, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

В документе страны подтвердили, что решение Постоянной палаты третейского суда 2016 года является окончательным и юридически обязательным для Китая и Филиппин. Тогда трибунал признал, что претензии Пекина на суверенитет в Южно-Китайском море не соответствуют международному праву.

Мы подтверждаем, что решение, вынесенное 10 лет назад Арбитражным трибуналом, является важной вехой и является окончательным, юридически обязательным и окончательным для Китая и Филиппин – говорится в совместном заявлении.

К документу, помимо Японии, США и Филиппин, также присоединились Австралия, Великобритания, Канада, Эстония, Германия, Италия, Латвия, Литва, Новая Зеландия, Румыния и Словения.

Китай отверг заявление и выразил протест Японии

В Министерстве иностранных дел Китая повторили, что Пекин не признает решение арбитража, назвав его "макулатурой", которая "является незаконной, недействительной и не имеет обязательной силы". Там также обвинили США и другие внешние государства в усилении военного присутствия, которое, по мнению Пекина, провоцирует напряженность в регионе.

Кроме того, китайский МИД сообщил, что вызвал временного поверенного в делах Японии в Пекине, чтобы выразить протест в связи с заявлениями японской стороны по случаю годовщины арбитражного решения и совместным заявлением 14 стран.

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