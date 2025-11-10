Китай провел военные учения в спорных водах Южно-Китайского моря, имитируя атаку противника
Киев • УНН
Китай провел военные учения в спорных водах Южно-Китайского моря, имитируя атаки на военные базы и корабли. Маневры состоялись на фоне роста напряженности в регионе и территориальных споров.
Китайские вооруженные силы провели масштабные учения в спорных водах Южно-Китайского моря, в ходе которых отрабатывали сценарии военного времени – в частности, атаки на военные базы и корабли. Об этом сообщили местные СМИ, подчеркивая, что маневры состоялись на фоне роста напряженности в регионе, передает Newsweek, пишет УНН.
Подробности
По данным, учения проводило Командование Южного театра военных действий, ответственное за безопасность Китая в этом море. Во время тренировок имитировали повреждения корабельного оборудования, ранения личного состава и нехватку боеприпасов, чтобы проверить "полноценные возможности экстренной поддержки".
В Южной Корее представили первую автономную систему для борьбы с огнем на море09.11.25, 12:45 • 8798 просмотров
Южно-Китайское море остается зоной длительных территориальных споров между Китаем, Филиппинами, Вьетнамом и другими странами. Пекин заявляет об "исторических правах" на большую часть акватории, что вызывает критику соседей и США.
На фоне активности Китая Соединенные Штаты развернули в регионе систему ракет Typhon, способную нанести удар по территории КНР, и проводят совместные учения с партнерами.
Издание Newsweek сообщило, что направило запрос в МИД Китая с просьбой прокомментировать последние учения.
Китай расширяет производство ракет: спутниковые снимки выявили значительное увеличение объектов08.11.25, 06:31 • 4590 просмотров