Китай провел военные учения в спорных водах Южно-Китайского моря, имитируя атаку противника

$41.980.11
48.510.02
ukenru
18:35 • 15198 просмотра
Каждый, кто строил схемы, должен получить четкий процессуальный ответ: Зеленский отреагировал на разоблачение коррупции в энергетике
17:42 • 23112 просмотра
Украину ждет еще один день с отключениями: как завтра будут действовать графики и сколько очередей будет без света
10 ноября, 13:36 • 49620 просмотра
Рождественский пост 2025: дата начала, правила питания и запретыPhoto
Эксклюзив
10 ноября, 13:10 • 57800 просмотра
До 8 лет тюрьмы для ТЦК за мобилизацию забронированных и тех, кто не подлежит призыву: когда Рада может принять закон, и достаточно ли наказание
Эксклюзив
10 ноября, 12:12 • 45552 просмотра
Министр образования Лесной оставил на должности и.о. ректора Государственного биотехнологического университета человека нардепа-взяточника Одарченко
10 ноября, 10:02 • 51188 просмотра
"Зонты - обязательно": циклон Niksala принесет в Украину дожди и похолоданиеPhoto
Эксклюзив
10 ноября, 09:50 • 91658 просмотра
Как сегодня защищают украинский язык - интервью с Уполномоченным по защите государственного языка
Эксклюзив
10 ноября, 09:28 • 42992 просмотра
На Прикарпатье несовершеннолетний водитель сбил пешехода насмерть
10 ноября, 08:17 • 46980 просмотра
Правоохранители проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетикиPhoto
10 ноября, 04:17 • 40110 просмотра
В шаге от отмены самого длинного шатдауна: Сенат США поддержал законопроект о финансировании правительства
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
1м/с
79%
750мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Масштабная коррупционная схема в энергетике: в кабинете подозреваемого нашли "интересный артефакт" с символикой рфVideo10 ноября, 12:24 • 12430 просмотра
"Нам еще будет весело, но уж точно никогда не будет стыдно": Залужный отреагировал на обвинения WSJ по "Северным потокам"Photo10 ноября, 12:34 • 13310 просмотра
В Польше завершился кинофестиваль Ukraina! Festiwal Filmowy: объявлены фильмы-победителиPhoto10 ноября, 13:25 • 22304 просмотра
"Разорвать нельзя оставить": как МОН и нардеп Гришина покрывают влияние беглого взяточника Одарченко на университет в Харькове10 ноября, 13:27 • 26543 просмотра
Топ-5 оригинальных рецептов блюд с редькойPhoto10 ноября, 14:34 • 25638 просмотра
публикации
Топ-5 оригинальных рецептов блюд с редькойPhoto10 ноября, 14:34 • 25667 просмотра
Рождественский пост 2025: дата начала, правила питания и запретыPhoto10 ноября, 13:36 • 49666 просмотра
"Разорвать нельзя оставить": как МОН и нардеп Гришина покрывают влияние беглого взяточника Одарченко на университет в Харькове10 ноября, 13:27 • 26573 просмотра
До 8 лет тюрьмы для ТЦК за мобилизацию забронированных и тех, кто не подлежит призыву: когда Рада может принять закон, и достаточно ли наказание
Эксклюзив
10 ноября, 13:10 • 57839 просмотра
Как сегодня защищают украинский язык - интервью с Уполномоченным по защите государственного языка
Эксклюзив
10 ноября, 09:50 • 91663 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Башар Асад
Владимир Зеленский
Папа Лев XIV
Папа Франциск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Сирия
Франция
Германия
Реклама
УНН Lite
В Польше завершился кинофестиваль Ukraina! Festiwal Filmowy: объявлены фильмы-победителиPhoto10 ноября, 13:25 • 22344 просмотра
Большинство украинцев не верят в акции и не будут покупать на Черную пятницу: что выберет остальная часть10 ноября, 10:51 • 73210 просмотра
Одни из самых "крутых" киноавтомобилей Голливуда выставляют на аукционPhoto8 ноября, 14:30 • 81099 просмотра
Экс-жена магната недвижимости Майкла Фукса просит суд Британии отправить бизнесмена в тюрьмуPhoto7 ноября, 17:09 • 128482 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo7 ноября, 17:00 • 196350 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Дипломатка
Х-47М2 "Кинжал"

Китай провел военные учения в спорных водах Южно-Китайского моря, имитируя атаку противника

Киев • УНН

 • 2628 просмотра

Китай провел военные учения в спорных водах Южно-Китайского моря, имитируя атаки на военные базы и корабли. Маневры состоялись на фоне роста напряженности в регионе и территориальных споров.

Китай провел военные учения в спорных водах Южно-Китайского моря, имитируя атаку противника

Китайские вооруженные силы провели масштабные учения в спорных водах Южно-Китайского моря, в ходе которых отрабатывали сценарии военного времени – в частности, атаки на военные базы и корабли. Об этом сообщили местные СМИ, подчеркивая, что маневры состоялись на фоне роста напряженности в регионе, передает Newsweek, пишет УНН.

Подробности

По данным, учения проводило Командование Южного театра военных действий, ответственное за безопасность Китая в этом море. Во время тренировок имитировали повреждения корабельного оборудования, ранения личного состава и нехватку боеприпасов, чтобы проверить "полноценные возможности экстренной поддержки".

В Южной Корее представили первую автономную систему для борьбы с огнем на море09.11.25, 12:45 • 8798 просмотров

Южно-Китайское море остается зоной длительных территориальных споров между Китаем, Филиппинами, Вьетнамом и другими странами. Пекин заявляет об "исторических правах" на большую часть акватории, что вызывает критику соседей и США.

На фоне активности Китая Соединенные Штаты развернули в регионе систему ракет Typhon, способную нанести удар по территории КНР, и проводят совместные учения с партнерами.

Издание Newsweek сообщило, что направило запрос в МИД Китая с просьбой прокомментировать последние учения.

Китай расширяет производство ракет: спутниковые снимки выявили значительное увеличение объектов08.11.25, 06:31 • 4590 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Военное положение
Столкновения
Вьетнам
Филиппины
Южная Корея
Китай
Соединённые Штаты