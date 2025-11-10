Китай провів військові навчання у спірних водах Південнокитайського моря, імітуючи атаку противника
Київ • УНН
Китай провів військові навчання у спірних водах Південнокитайського моря, імітуючи атаки на військові бази та кораблі. Маневри відбулися на тлі зростання напруженості в регіоні та територіальних суперечок.
Китайські збройні сили провели масштабні навчання у спірних водах Південнокитайського моря, під час яких відпрацьовували сценарії воєнного часу – зокрема, атаки на військові бази та кораблі. Про це повідомили місцеві ЗМІ, підкреслюючи, що маневри відбулися на тлі зростання напруженості в регіоні, передає Newsweek, пише УНН.
Деталі
За даними, навчання проводило Командування Південного театру військових дій, відповідальне за безпеку Китаю в цьому морі. Під час тренувань імітували пошкодження корабельного обладнання, поранення особового складу та нестачу боєприпасів, щоб перевірити "повноцінні можливості екстреної підтримки".
У Південній Кореї представили першу автономну систему для боротьби з вогнем на морі09.11.25, 12:45 • 8893 перегляди
Південнокитайське море залишається зоною тривалих територіальних суперечок між Китаєм, Філіппінами, В’єтнамом та іншими країнами. Пекін заявляє про "історичні права" на більшу частину акваторії, що викликає критику сусідів і США.
На тлі активності Китаю Сполучені Штати розгорнули в регіоні систему ракет Typhon, здатну завдати удару по території КНР, та проводять спільні навчання з партнерами.
Видання Newsweek повідомило, що направило запит до МЗС Китаю з проханням прокоментувати останні навчання.
Китай розширює виробництво ракет: супутникові знімки виявили значне збільшення об'єктів08.11.25, 06:31 • 4788 переглядiв