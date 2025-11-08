Китай розширює виробництво ракет: супутникові знімки виявили значне збільшення об'єктів

Останні п’ять років Китай активно розширював свої об’єкти, пов’язані з виробництвом ракет. Про це свідчать супутникові знімки, проаналізовані CNN, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що більше 60% із 136 об’єктів, пов’язаних із ракетною промисловістю або Ракетними військами Китаю, які керують ядерним арсеналом країни, демонструють ознаки розширення.

До таких об’єктів входять заводи, дослідницькі та випробувальні центри, які збільшилися більш ніж на 2 млн м² порівняно з початком 2020 року. На супутникових знімках видно нові вежі, бункери та вали, а у деяких випадках - навіть деталі ракет.

Деякі з цих об’єктів з’явилися на місцях колишніх сіл та сільськогосподарських угідь.

CNN також визначила 99 об’єктів, пов’язаних з ракетною промисловістю, з яких 65 були розширені, а з 37 баз Ракетних військ Китаю 22 зазнали розбудови за останні п’ять років.

З моменту приходу до влади у 2012 році китайський лідер Сі Цзіньпін вкладав мільярди доларів у закупівлю та модернізацію військової техніки з чіткою метою - швидко перетворити збройні сили країни, відомі як Народно-визвольна армія Китаю (НОАК), на бойову силу "світового рівня - йдеться у дописі.

Сі Цзіньпін також зміцнив Ракетні війська НОАК (РВНОАК) — елітний рід військ, що відповідає за стрімко зростаючий арсенал ядерних та балістичних ракет Китаю. Він назвав ці сили "серцем стратегічного стримування, опорою статусу країни як великої держави та наріжним каменем національної безпеки".

За даними CNN, ракетні виробничі потужності Китаю забезпечують майже всі види військ країни, яка є найбільшою армією світу з чисельністю особового складу понад 2 мільйони осіб.

Журналісти зазначають, що виробництво ракет у Китаї різко зросло після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. За даними супутникового аналізу, Пекін майже подвоїв темпи розширення ракетних потужностей протягом двох років після початку війни.

