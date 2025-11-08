Китай розширює виробництво ракет: супутникові знімки виявили значне збільшення об'єктів

ukenru
7 листопада, 17:00
5 фільмів про доісторичну культуру: що подивитись у ці вихідніVideo
7 листопада, 15:49
8 листопада в Україні – масштабні відключення електроенергії: обмеження діятимуть в усіх регіонах – Укренерго
Ексклюзив
7 листопада, 15:32
Жінки й гроші: чому майбутнє фінансів має жіноче обличчя
Ексклюзив
7 листопада, 14:58
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Ексклюзив
7 листопада, 13:59
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедуриPhoto
7 листопада, 11:23
ЄС посилює візові правила для росіян, скасовуючи багаторазові шенгенські візи
Ексклюзив
7 листопада, 09:48
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Ексклюзив
7 листопада, 09:46
Чорна п’ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
Ексклюзив
7 листопада, 07:19
Нова система в’їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
7 листопада, 05:43
Президент США: експорт російської нафти "суттєво знизився", ми хочемо бачити кінець війни
Столичні правоохоронці притягнули до відповідальності молодика, який співав російські пісні у формі поліцейського
7 листопада, 22:21
росіяни зруйнували КАБами заправку під Харковом: є постраждалі
7 листопада, 22:38
У Києві та трьох областях введено екстрені відключення світла
23:29
У росії заявили про масовану атаку БпЛА на об'єкти енергетики: частина населених пунктів без світла
01:29
У США помер генетик Джеймс Вотсон - першовідкривач ДНК, якого позбавили наукових звань
01:52
Жінки й гроші: чому майбутнє фінансів має жіноче обличчя
Ексклюзив
7 листопада, 15:32
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Ексклюзив
7 листопада, 14:58
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедуриPhoto
Ексклюзив
7 листопада, 13:59
Картопля по-новому: 5 незвичайних страв, які здивують смаком
7 листопада, 13:34
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Ексклюзив
7 листопада, 09:48
Дональд Трамп
Музикант
Володимир Зеленський
Віктор Орбан
Блогери
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Китай
Будапешт
УНН Lite
Екс-дружина магната нерухомості Майкла Фукса просить суд Британії відправити бізнесмена до в'язниці
7 листопада, 17:09
5 фільмів про доісторичну культуру: що подивитись у ці вихідні
7 листопада, 17:00
"Вайбкодинг" стало словом 2025 року за версією Collins: що воно означає
7 листопада, 11:01
Принц Гаррі вибачився перед Канадою за кепку "Доджерс" на матчі World Series 2025
7 листопада, 09:56
Брюса Вілліса помітили з доглядачем під час рідкісного публічного виходу на вулицю
7 листопада, 08:03
Соціальна мережа
Техніка
Фільм
Опалення
Серіали

Китай розширює виробництво ракет: супутникові знімки виявили значне збільшення об'єктів

Київ • УНН

 • 670 перегляди

Супутникові знімки показали, що Китай активно розширює об'єкти, пов'язані з виробництвом ракет, збільшивши їх площу на понад 2 млн м² з 2020 року. Більше 60% із 136 об'єктів ракетної промисловості або Ракетних військ Китаю демонструють ознаки розширення.

Китай розширює виробництво ракет: супутникові знімки виявили значне збільшення об'єктів

Останні п’ять років Китай активно розширював свої об’єкти, пов’язані з виробництвом ракет. Про це свідчать супутникові знімки, проаналізовані CNN, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що більше 60% із 136 об’єктів, пов’язаних із ракетною промисловістю або Ракетними військами Китаю, які керують ядерним арсеналом країни, демонструють ознаки розширення.

До таких об’єктів входять заводи, дослідницькі та випробувальні центри, які збільшилися більш ніж на 2 млн м² порівняно з початком 2020 року. На супутникових знімках видно нові вежі, бункери та вали, а у деяких випадках - навіть деталі ракет.

Деякі з цих об’єктів з’явилися на місцях колишніх сіл та сільськогосподарських угідь.

CNN також визначила 99 об’єктів, пов’язаних з ракетною промисловістю, з яких 65 були розширені, а з 37 баз Ракетних військ Китаю 22 зазнали розбудови за останні п’ять років.

З моменту приходу до влади у 2012 році китайський лідер Сі Цзіньпін вкладав мільярди доларів у закупівлю та модернізацію військової техніки з чіткою метою - швидко перетворити збройні сили країни, відомі як Народно-визвольна армія Китаю (НОАК), на бойову силу "світового рівня

- йдеться у дописі. 

Сі Цзіньпін також зміцнив Ракетні війська НОАК (РВНОАК) — елітний рід військ, що відповідає за стрімко зростаючий арсенал ядерних та балістичних ракет Китаю. Він назвав ці сили "серцем стратегічного стримування, опорою статусу країни як великої держави та наріжним каменем національної безпеки".

За даними CNN, ракетні виробничі потужності Китаю забезпечують майже всі види військ країни, яка є найбільшою армією світу з чисельністю особового складу понад 2 мільйони осіб.

Журналісти зазначають, що виробництво ракет у Китаї різко зросло після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. За даними супутникового аналізу, Пекін майже подвоїв темпи розширення ракетних потужностей протягом двох років після початку війни.

Найсучасніший китайський авіаносець Fujian, третій військовий корабель країни, оснащений електромагнітними катапультами для швидшого зльоту літаків. Його введення в експлуатацію стало значним кроком для Пекіна, який тепер має найбільший флот у світі.

Союзник США проводить навчання армії і моделює вторгнення, де головною загрозою є Китай
07.11.25, 18:40

Віта Зеленецька

Новини СвітуТехнології
Ядерна зброя
Війна в Україні
Сі Цзіньпін
Китай
Україна