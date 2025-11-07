Союзник США проводить навчання армії і моделює вторгнення, де головною загрозою є Китай

Філіппіни розпочали військові навчання "Море, небо та земля". у співпраці з США, своїм ключовим союзником. За легендою, в опорі проти вторгнення, основним суперником є КНР. Пише УНН із посиланням на Newsweek, AFP та Philippine Daily Inquirer.

Деталі

Філіппінські війська проходять 10-денні тренування, спрямовані на відбиття вторгнення. Навчання мают назву "AJEX (Спільні навчання Збройних сил Філіппін) DAGIT-PA". Останнє є парафразом від тагальських слів, що означають "Море, небо та земля".

Щорічний захід об'єднує армію, флот, військово-повітряні сили та корпус морської піхоти, а також берегову охорону та національну поліцію.

У тренуванні змодельовано сценарії, які можуть виникнути під час морського десанту. Серед них: протидія захопленню противником аеродромів або висадок на пляжі, а також навчання з наземної оборони.

Навчання відбуваються у спірному Південно-Китайському морі та по всій Північній частині Лусона. Цей регіон розташований навпроти Тайваню, з іншого боку стратегічної Лусонської протоки.

Цю місцевість США розглядають як ключову точку прориву у разі конфлікту з Китаєм - пише Newsweek.

На відкритті навчань у вівторок командувач збройних сил Філіппін Ромео Браунер-молодший заявив журналістам, що військові прагнуть бути здатними триматися "принаймні 20-30 днів" у конфлікті.

Ми повинні покладатися на себе в першу чергу. Ось чому наші навчання тривають безперервно - цитує його слова Philippine Daily Inquirer.

Реакція Китаю

Пекін неодноразово критикував навчання, називаючи їх спрямованими проти Китаю. Чиновники КНР звинувачували Філіппіни в тому, що країна діє як несвідомий пішак у зусиллях США стримати зростання Китаю.

Нагадаємо

У Південнокитайському морі знову сталося зіткнення. В жовтні 2025 року, за версією Маніли, що китайське судно навмисно протаранило корабель під філіппінським прапором біля островів Спратлі. Китай звинувачує Філіппіни у вторгненні у його води. Інцидент стався на тлі затяжної напруженості у стратегічно важливому регіоні.

Тайфун "Калмегі" на Філіппінах забрав життя 66 людей, десятки зникли безвісти