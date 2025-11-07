ukenru
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo
8 ноября в Украине – масштабные отключения электроэнергии: ограничения будут действовать во всех регионах – Укрэнерго
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
ЕС ужесточает визовые правила для россиян, отменяя многократные шенгенские визы
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
Президент США: экспорт российской нефти "существенно снизился", мы хотим видеть конец войны
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедуры
Картофель по-новому: 5 необычных блюд, которые удивят вкусом
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Союзник США проводит учения армии и моделирует вторжение, где главной угрозой является Китай

Киев • УНН

Филиппины проводят 10-дневные военные учения "Море, небо и земля" совместно с США, моделируя сценарии противодействия вторжению, где главной угрозой является Китай. Учения проходят в Южно-Китайском море и Северной части Лусона, регионе, который США считают ключевой точкой прорыва в случае конфликта с КНР.

Союзник США проводит учения армии и моделирует вторжение, где главной угрозой является Китай

Филиппины начали военные учения "Море, небо и земля" в сотрудничестве с США, своим ключевым союзником. По легенде, в сопротивлении против вторжения основным соперником является КНР. Пишет УНН со ссылкой на Newsweek, AFP и Philippine Daily Inquirer.

Подробности

Филиппинские войска проходят 10-дневные тренировки, направленные на отражение вторжения. Учения называются "AJEX (Совместные учения Вооруженных сил Филиппин) DAGIT-PA". Последнее является парафразом от тагальских слов, означающих "Море, небо и земля".

Ежегодное мероприятие объединяет армию, флот, военно-воздушные силы и корпус морской пехоты, а также береговую охрану и национальную полицию.

В тренировке смоделированы сценарии, которые могут возникнуть во время морского десанта. Среди них: противодействие захвату противником аэродромов или высадок на пляже, а также обучение по наземной обороне.

Учения проходят в спорном Южно-Китайском море и по всей Северной части Лусона. Этот регион расположен напротив Тайваня, с другой стороны стратегического Лусонского пролива.

Эту местность США рассматривают как ключевую точку прорыва в случае конфликта с Китаем

- пишет Newsweek.

На открытии учений во вторник командующий вооруженными силами Филиппин Ромео Браунер-младший заявил журналистам, что военные стремятся быть способными держаться "по крайней мере 20-30 дней" в конфликте.

Мы должны полагаться на себя в первую очередь. Вот почему наши учения продолжаются непрерывно

- цитирует его слова Philippine Daily Inquirer.

Реакция Китая

Пекин неоднократно критиковал учения, называя их направленными против Китая. Чиновники КНР обвиняли Филиппины в том, что страна действует как бессознательная пешка в усилиях США сдержать рост Китая.

Напомним

В Южно-Китайском море снова произошло столкновение. В октябре 2025 года, по версии Манилы, китайское судно намеренно протаранило корабль под филиппинским флагом у островов Спратли. Китай обвиняет Филиппины во вторжении в его воды. Инцидент произошел на фоне затяжной напряженности в стратегически важном регионе.

Тайфун "Калмеги" на Филиппинах унес жизни 66 человек, десятки пропали без вести05.11.25, 08:36 • 2937 просмотров

Игорь Тележников

