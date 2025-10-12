Конфлікт у Південнокитайському морі: Китай і Філіппіни звинувачують один одного

У Південнокитайському морі знову сталося зіткнення: філіппінські судна заявляють, що китайське судно навмисно протаранило його корабель біля островів Спратлі, тоді як Китай звинувачує Філіппіни у вторгненні у його води. Інцидент стався на тлі затяжної напруженості у стратегічно важливому регіоні, пише УНН із посиланням на France 24.

Деталі

12 жовтня Філіппіни та Китай обмінялися звинуваченнями щодо морського інциденту біля спірних островів у Південнокитайському морі, що стало новим витком напруженості в давніх територіальних суперечках за цей ресурсно багатий регіон.

Філіппіни заявили, що "китайський корабель навмисно протаранив одне з їхніх урядових суден у спірному Південнокитайському морі в неділю, хоча Пекін звинуватив у інциденті Манілу".

Філіппіни заявили, що корабель берегової охорони Китаю "обстріляв з водомета" судно BRP Datu Pagbuaya, що належить Бюро рибальства Маніли, о 9:15 ранку (01:15 за Гринвічем) у неділю.

Лише через три хвилини... те саме (китайське) судно навмисно протаранило корму" філіппінського човна, "завдавши незначних структурних пошкоджень, але екіпаж не постраждав - йдеться у заяві.

Берегова охорона Маніли заявила, що інцидент стався поблизу острова Тіту, що входить до складу островів Спратлі, де Пекін роками намагається заявити про свій суверенітет.

Берегова охорона Китаю заявила, що інцидент стався після того, як філіппінське судно увійшло у води поблизу Сенді-Кей, "проігнорувало неодноразові суворі попередження з китайської сторони та небезпечно наблизилося" до китайського судна.

Повна відповідальність лежить на філіппінській стороні – заявив речник Лю Децзюнь в онлайн-заяві.

Фотографії та відео, опубліковані Філіппінською береговою охороною, показують, що судно берегової охорони Китаю з активованою водометом стежить за філіппінським кораблем.

Попри цю тактику залякування та агресивні дії... нас не залякають чи не проженуть – заявила берегова охорона Філіппін.

Доповнення

Останній інцидент став черговим спалахом напруженості між Пекіном і Манілою у Південнокитайському морі - ключовому морському маршруті, через який проходить понад 60% світової торгівлі.

Минулого місяця філіппінський уряд повідомив про поранення однієї людини після того, як китайське судно берегової охорони обстріляло водометом філіппінський корабель BRP Datu Gumbay Piang біля контрольованої Китаєм мілини Скарборо.

У серпні китайський військовий корабель зіткнувся з власним судном берегової охорони під час переслідування філіппінського патрульного катера у тому ж районі. Китай встановив контроль над багатими на рибу водами Філіппін після тривалого конфлікту у 2012 році. Філіппіни категорично заперечують плани Китаю створити там "природний заповідник", вбачаючи у цьому крок для подальшої окупації території.

