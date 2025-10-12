Конфликт в Южно-Китайском море: Китай и Филиппины обвиняют друг друга

В Южно-Китайском море снова произошло столкновение: филиппинские суда заявляют, что китайское судно намеренно протаранило его корабль у островов Спратли, тогда как Китай обвиняет Филиппины во вторжении в его воды. Инцидент произошел на фоне затяжной напряженности в стратегически важном регионе, пишет УНН со ссылкой на France 24.

Детали

12 октября Филиппины и Китай обменялись обвинениями относительно морского инцидента у спорных островов в Южно-Китайском море, что стало новым витком напряженности в давних территориальных спорах за этот ресурсно богатый регион.

Филиппины заявили, что "китайский корабль намеренно протаранил одно из их правительственных судов в спорном Южно-Китайском море в воскресенье, хотя Пекин обвинил в инциденте Манилу".

Филиппины заявили, что корабль береговой охраны Китая "обстрелял из водомета" судно BRP Datu Pagbuaya, принадлежащее Бюро рыболовства Манилы, в 9:15 утра (01:15 по Гринвичу) в воскресенье.

Всего через три минуты... то же (китайское) судно намеренно протаранило корму" филиппинской лодки, "причинив незначительные структурные повреждения, но экипаж не пострадал - говорится в заявлении.

Береговая охрана Манилы заявила, что инцидент произошел вблизи острова Титу, входящего в состав островов Спратли, где Пекин годами пытается заявить о своем суверенитете.

Береговая охрана Китая заявила, что инцидент произошел после того, как филиппинское судно вошло в воды вблизи Сэнди-Кей, "проигнорировало неоднократные строгие предупреждения с китайской стороны и опасно приблизилось" к китайскому судну.

Полная ответственность лежит на филиппинской стороне – заявил представитель Лю Децзюнь в онлайн-заявлении.

Фотографии и видео, опубликованные Филиппинской береговой охраной, показывают, что судно береговой охраны Китая с активированным водометом следит за филиппинским кораблем.

Несмотря на эту тактику запугивания и агрессивные действия... нас не запугают и не прогонят – заявила береговая охрана Филиппин.

Дополнение

Последний инцидент стал очередной вспышкой напряженности между Пекином и Манилой в Южно-Китайском море - ключевом морском маршруте, через который проходит более 60% мировой торговли.

В прошлом месяце филиппинское правительство сообщило о ранении одного человека после того, как китайское судно береговой охраны обстреляло водометом филиппинский корабль BRP Datu Gumbay Piang у контролируемой Китаем отмели Скарборо.

В августе китайский военный корабль столкнулся с собственным судном береговой охраны во время преследования филиппинского патрульного катера в том же районе. Китай установил контроль над богатыми рыбой водами Филиппин после длительного конфликта в 2012 году. Филиппины категорически отрицают планы Китая создать там "природный заповедник", видя в этом шаг для дальнейшей оккупации территории.

