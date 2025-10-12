Конфликт в Южно-Китайском море: Китай и Филиппины обвиняют друг друга
Киев • УНН
Филиппинские суда заявляют, что китайское судно намеренно протаранило их корабль у островов Спратли. Китай обвиняет Филиппины во вторжении в его воды, что привело к незначительным структурным повреждениям.
В Южно-Китайском море снова произошло столкновение: филиппинские суда заявляют, что китайское судно намеренно протаранило его корабль у островов Спратли, тогда как Китай обвиняет Филиппины во вторжении в его воды. Инцидент произошел на фоне затяжной напряженности в стратегически важном регионе, пишет УНН со ссылкой на France 24.
Детали
12 октября Филиппины и Китай обменялись обвинениями относительно морского инцидента у спорных островов в Южно-Китайском море, что стало новым витком напряженности в давних территориальных спорах за этот ресурсно богатый регион.
Филиппины заявили, что "китайский корабль намеренно протаранил одно из их правительственных судов в спорном Южно-Китайском море в воскресенье, хотя Пекин обвинил в инциденте Манилу".
Филиппины заявили, что корабль береговой охраны Китая "обстрелял из водомета" судно BRP Datu Pagbuaya, принадлежащее Бюро рыболовства Манилы, в 9:15 утра (01:15 по Гринвичу) в воскресенье.
Всего через три минуты... то же (китайское) судно намеренно протаранило корму" филиппинской лодки, "причинив незначительные структурные повреждения, но экипаж не пострадал
Береговая охрана Манилы заявила, что инцидент произошел вблизи острова Титу, входящего в состав островов Спратли, где Пекин годами пытается заявить о своем суверенитете.
Береговая охрана Китая заявила, что инцидент произошел после того, как филиппинское судно вошло в воды вблизи Сэнди-Кей, "проигнорировало неоднократные строгие предупреждения с китайской стороны и опасно приблизилось" к китайскому судну.
Полная ответственность лежит на филиппинской стороне
Фотографии и видео, опубликованные Филиппинской береговой охраной, показывают, что судно береговой охраны Китая с активированным водометом следит за филиппинским кораблем.
Несмотря на эту тактику запугивания и агрессивные действия... нас не запугают и не прогонят
Дополнение
Последний инцидент стал очередной вспышкой напряженности между Пекином и Манилой в Южно-Китайском море - ключевом морском маршруте, через который проходит более 60% мировой торговли.
В прошлом месяце филиппинское правительство сообщило о ранении одного человека после того, как китайское судно береговой охраны обстреляло водометом филиппинский корабль BRP Datu Gumbay Piang у контролируемой Китаем отмели Скарборо.
В августе китайский военный корабль столкнулся с собственным судном береговой охраны во время преследования филиппинского патрульного катера в том же районе. Китай установил контроль над богатыми рыбой водами Филиппин после длительного конфликта в 2012 году. Филиппины категорически отрицают планы Китая создать там "природный заповедник", видя в этом шаг для дальнейшей оккупации территории.
