Мощное землетрясение на Филиппинах унесло жизнь человека, предупреждение о цунами снято

Юг Филиппин в пятницу сотрясло мощное землетрясение магнитудой 7,6, произошедшее в районе Минданао, сначала было объявлено предупреждение о цунами, которое позже было снято, известно об одном погибшем, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Подробности

Сейсмологическое агентство Филиппин объявило предупреждение о цунами, заявив, что опасные волны цунами возможны на побережьях, расположенных в пределах 300 км от эпицентра землетрясения. Через несколько часов Тихоокеанский центр предупреждения о цунами сообщил, что угроза цунами миновала.

Заместитель руководителя Управления гражданской обороны Бернардо Рафаэлито Алехандро IV сообщил на брифинге, что по меньшей мере один человек погиб из-за падения обломков, не предоставив дополнительных подробностей.

Сейсмологическое агентство заявило, что ожидаются разрушения и повторные толчки, на фоне того, как на кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, как ученики в панике выбегают из своих классов, ведущие радиопередач подпрыгивают, а люди приседают и пытаются удержаться на четвереньках, когда земля сильно трясется. Мотоциклы были опрокинуты силой толчков.

Губернатор южнофилиппинской провинции Восточный Давао заявил, что люди запаниковали, когда произошло землетрясение.

"Сообщается, что некоторые здания были повреждены", - сообщил Эдвин Джубахиб телекомпании DZMM.

В пострадавших районах было отдано распоряжение об эвакуации, а местные школы также приостановили занятия на день.

Сообщалось о повреждениях инфраструктуры, включая трещины в конструкции моста Магсайсай в городе Бутуан. Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший заявил, что власти все еще оценивают окончательный масштаб ущерба и готовятся к поисково-спасательным работам.

"Мы работаем круглосуточно, чтобы помощь дошла до всех нуждающихся", - сказал Маркос.

Министр энергетики Филиппин Шарон Гарин сообщила, что власти следят за работой четырех электроэнергетических компаний на Минданао после отключения электроэнергии в некоторых районах. Пока неясно, были ли отключения вызваны землетрясением или мерой предосторожности.

Филиппинское агентство Phivolcs сообщило, что землетрясение произошло в водах у города Манай в регионе Минданао на глубине 10 км в 9:43 по местному времени.

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр оценил магнитуду землетрясения в 7,4, а глубину - на уровне 58 км.

Дополнение

Сильное землетрясение произошло всего через десять дней после разрушительного землетрясения магнитудой 6,9 в городе Бого в провинции Себу, в результате которого погиб 71 человек. Подземные толчки до сих пор ощущаются в этом районе.

Соседняя Индонезия также ранее объявила о цунами в своих регионах Северный Сулавеси и Папуа, сообщает ее геофизическое агентство.

Филиппины расположены в Тихоокеанском "Огненном кольце" и ежегодно подвергаются более чем 800 землетрясениям.

На Филиппинах произошло сильное землетрясение: десятки погибших, сотни раненых – Reuters