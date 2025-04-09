Мощное землетрясение магнитудой 7,1 произошло в глубоких водах у побережья острова Минданао на юге Филиппин. Угрозы разрушений нет, но предупреждают о возможных сильных афтершоках.
Землетрясение магнитудой 5,6 баллов произошло на острове Минданао на Филиппинах 10 февраля, что заставило спасателей приостановить
поиски десятков людей, которые до сих пор считаются пропавшими без вести в результате оползня.
Министр обороны Филиппин пообещал защищать суверенитет страны от угроз отделения от южного острова Минданао со стороны бывшего
президента Родриго Дутерте.