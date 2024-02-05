Экс-президент Филиппин угрожает отделением территории на юге страны, но в правительстве обещают защитить суверенитет

Министр обороны Филиппин пообещал "строго соблюдать" суверенитет страны в ответ на сепаратистские угрозы бывшего президента Родриго Дутерте. Об этом передает Reuters и сообщает УНН.

Детали

Бывший президент Филиппин Родриго Дутерте призвал к независимости острова Минданао на юге страны, поскольку его альянс с президентом Фердинандом Маркосом-младшим распался на прошлой неделе из-за разногласий вокруг попыток внести изменения в конституцию. В ответ на эти призывы, правительство Филиппин предупредило в воскресенье, что подавит любую попытку сепаратизма с помощью "решительной силы". Министр обороны Гилберто Теодоро пообещал "строго соблюдать" суверенитет страны.

Мандат Министерства национальной обороны заключается в обеспечении суверенитета государства и целостности национальной территории, как это закреплено в конституции. Мы будем строго выполнять этот мандат как снаружи, так и внутри - заявил министр обороны.

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Справка

Дутерте вошел в историю, став первым президентом Филиппин, который происходит с богатого ресурсами острова Минданао, - одного из беднейших регионов Филиппинского архипелага. На острове действуют различные группы, связанные с "Исламским государством", поэтому на протяжении десятилетий территория штата страдает от интенсивных конфликтов между мусульманскими повстанческими группами и армией.

В 2014 году, самые влиятельные силы в регионе, - правительство Филиппин и партизанская группировка "Исламский освободительный фронт Моро" - заключили мирное соглашение, по которому повстанцы отказались от стремления к независимости в пользу большей автономии региона Бангсаморо на юго-востоке Минданао, где большинство населения составляют мусульмане.

Напомним,

Вьетнам и Филиппины во вторник подписали соглашение о морском сотрудничестве, чтобы помочь лучше управлять конфликтами на фоне угроз со стороны Китая в Южно-Китайском море.

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