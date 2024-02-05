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Лесные пожары в Чили: уже известно о по меньшей мере 112 жертвах

Лесные пожары в Чили: уже известно о по меньшей мере 112 жертвах

Киев  •  УНН

05 февраль 2024, 07:51  •  19120 просмотра

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Количество погибших от лесных пожаров, которые бушуют в Чили, возросло до 112, а 200 человек до сих пор считаются пропавшими без вести.

Количество погибших от лесных пожаров, которые бушуют уже третьи сутки в Чили, возросло до 112, еще 200 человек до сих пор считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает The Washington Post, пишет УНН

Детали

Как отмечается, в воскресенье поздно вечером чилийская судебно-медицинская служба увеличила подтвержденное количество погибших в результате лесных пожаров до 112 человек. 

Эпицентром пожаров стал город Винья-дель-Мар, где в воскресенье пламя уничтожило ботанический сад, основанный в 1931 году. По меньшей мере 1 600 человек остались без крова.

Кроме того, официальные лица сообщили, что 200 человек считаются пропавшими без вести в Винья-дель-Мар и прилегающих районах. Как отмечается, город с населением 300 000 человек является популярным пляжным курортом. 

Губернатор региона Вальпараисо, где расположены Винья-дель-Мар и другие пострадавшие города, Родриго Мундака считает, что некоторые из пожаров могли быть вызваны преднамеренно. 

"Эти пожары начались в четырех точках, которые загорелись одновременно, - сказал Мундака. "Как власти, мы должны будем тщательно работать, чтобы найти виновных".

Как отмечается, пожары вокруг Винья-дель-Мар начались в горных лесистых районах, до которых трудно добраться. Но они перекинулись на густонаселенные районы на периферии города. 

В Винья-дель-Мар и соседних городах Килпе и Вилья-Алемана был объявлен комендантский час, чтобы предотвратить мародерство.

Дополнение 

Президент страны Габриэль Борич объявил с  5 февраля двухдневный национальный траур по погибшим. 

Добавим 

Пожары вспыхнули во время недели рекордно высоких температур в центральной части Чили. В течение последних двух месяцев погодные условия Эль-Ниньо вызвали засуху и высокую температуру на западе Южной Америки, что также повысило риск лесных пожаров.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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Лісові пожежі в Чилі: вже відомо про щонайменше 112 жертв
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