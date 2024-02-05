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Лісові пожежі в Чилі: вже відомо про щонайменше 112 жертв

Лісові пожежі в Чилі: вже відомо про щонайменше 112 жертв

Київ • УНН

 • 36025 перегляди

Кількість загиблих від лісових пожеж, які вирують у Чилі, зросла до 112, а 200 людей досі вважаються зниклими безвісти.

Кількість загиблих від лісових пожеж, які вирують вже третю добу в Чилі, зросла до 112, ще 200 людей досі вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє The Washington Post, пише УНН

Деталі

Як зазначається, в неділю пізно ввечері чилійська судово-медична служба збільшила підтверджену кількість загиблих внаслідок лісових пожеж до 112 людей. 

Епіцентром пожеж стало місто Він'я-дель-Мар, де в неділю полум'я знищило ботанічний сад, заснований у 1931 році. Щонайменше 1 600 людей залишилися без домівок.

Крім того, офіційні особи повідомили, що 200 людей вважаються зниклими безвісти у Він'я-дель-Мар та прилеглих районах. Як зазначається, місто з населенням 300 000 людей є популярним пляжним курортом. 

Губернатор регіону Вальпараїсо, де розташовані Він'я-дель-Мар та інші постраждалі міста, Родріго Мундака вважає, що деякі з пожеж могли бути спричинені навмисно. 

"Ці пожежі почалися в чотирьох точках, які загорілися одночасно, - сказав Мундака. "Як влада, ми повинні будемо ретельно працювати, щоб знайти винних".

Як зазначається, пожежі навколо Він'я-дель-Мар почалися в гірських лісистих районах, до яких важко дістатися. Але вони перекинулися на густонаселені райони на периферії міста. 

У Він'я-дель-Мар та сусідніх містах Кілпе і Вілья-Алемана було оголошено комендантську годину, щоб запобігти мародерству.

Доповнення 

Президент країни Габріель Боріч оголосив з  5 лютого дводенну національну жалобу за загиблими. 

Додамо 

Пожежі спалахнули під час тижня рекордно високих температур у центральній частині Чилі. Протягом останніх двох місяців погодні умови Ель-Ніньо спричинили посуху і високу температуру на заході Південної Америки, що також підвищило ризик лісових пожеж.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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