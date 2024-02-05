Лісові пожежі в Чилі: вже відомо про щонайменше 112 жертв
Київ • УНН
Кількість загиблих від лісових пожеж, які вирують у Чилі, зросла до 112, а 200 людей досі вважаються зниклими безвісти.
Кількість загиблих від лісових пожеж, які вирують вже третю добу в Чилі, зросла до 112, ще 200 людей досі вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє The Washington Post, пише УНН.
Деталі
Як зазначається, в неділю пізно ввечері чилійська судово-медична служба збільшила підтверджену кількість загиблих внаслідок лісових пожеж до 112 людей.
Епіцентром пожеж стало місто Він'я-дель-Мар, де в неділю полум'я знищило ботанічний сад, заснований у 1931 році. Щонайменше 1 600 людей залишилися без домівок.
Крім того, офіційні особи повідомили, що 200 людей вважаються зниклими безвісти у Він'я-дель-Мар та прилеглих районах. Як зазначається, місто з населенням 300 000 людей є популярним пляжним курортом.
Губернатор регіону Вальпараїсо, де розташовані Він'я-дель-Мар та інші постраждалі міста, Родріго Мундака вважає, що деякі з пожеж могли бути спричинені навмисно.
"Ці пожежі почалися в чотирьох точках, які загорілися одночасно, - сказав Мундака. "Як влада, ми повинні будемо ретельно працювати, щоб знайти винних".
Як зазначається, пожежі навколо Він'я-дель-Мар почалися в гірських лісистих районах, до яких важко дістатися. Але вони перекинулися на густонаселені райони на периферії міста.
У Він'я-дель-Мар та сусідніх містах Кілпе і Вілья-Алемана було оголошено комендантську годину, щоб запобігти мародерству.
Доповнення
Президент країни Габріель Боріч оголосив з 5 лютого дводенну національну жалобу за загиблими.
Додамо
Пожежі спалахнули під час тижня рекордно високих температур у центральній частині Чилі. Протягом останніх двох місяців погодні умови Ель-Ніньо спричинили посуху і високу температуру на заході Південної Америки, що також підвищило ризик лісових пожеж.