Кількість загиблих внаслідок лісових пожеж у Чилі зросла до 64, сотні людей вважаються зниклими безвісти
Київ • УНН
Кількість загиблих від лісових пожеж у центральному Чилі зросла до 64, сотні людей досі вважаються зниклими безвісти.
Кількість жертв від лісових пожеж у Чилі вже зросла до 64. Сотні людей вважаються зниклими безвісти. З 5 лютого в Чилі оголошено дводенну жалобу. Про це повідомив президент країни Габріель Боріч, пише Reuters, інформує УНН.
Деталі
Як повідомляється, пожежі в центральній частині Чилі забрали життя щонайменше 64 людей. Як заявив президент, країна зіткнулася з "трагедією дуже великого масштабу". За його словами, кількість загиблих, ймовірно, зросте в найближчі дні.
"Ми знаємо, що ця цифра буде зростати, вона буде значно зростати", - сказав Боріч у телевізійному зверненні до нації.
Лісові пожежі, що почалися кілька днів тому, загрожують околицям Вінья-дель-Мар і Вальпараїсо, двох прибережних міст, популярних серед туристів. У цих містах на захід від столиці Сантьяго проживає понад мільйон жителів.
Чилійська влада запровадила комендантську годину з 21:00 у найбільш постраждалих районах і відправила військових, щоб допомогти пожежникам зупинити поширення вогню, а гелікоптери скидали воду, намагаючись загасити полум'я з повітря.
Сотні людей також вважаються зниклими безвісти, повідомляє влада. Понад 1 000 будинків було пошкоджено. У суботу офіційні особи заявили, що по всій території Чилі вирують понад 90 пожеж.
З понеділка в країні оголошена дводенна національну жалобу.
Раніше УНН повідомляв про 51 загиблого від лісових пожеж в Чилі.