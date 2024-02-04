Кількість жертв від лісових пожеж у Чилі вже зросла до 51
Київ • УНН
Кількість жертв лісових пожеж, що вирують у центральному чилійському регіоні Вальпараїсо, зросла до 51 людини, а служби з надзвичайних ситуацій продовжують боротися з полум'ям, що загрожує міським районам.
Кількість загиблих внаслідок лісових пожеж у чилійському регіоні Вальпараїсо зросла до 51. Ймовірно, кількість загиблих продовжить зростати. Про це передає Reuters з посиланням на владу Чилі, пише УНН.
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"Лісові пожежі, які вирують у центральній частині Чилі, забрали життя щонайменше 51 людини, і кількість загиблих, ймовірно, продовжить зростати. Екстрені служби намагаються загасити полум’я, яке загрожує міським районам", - пише видання.
Зазначається, що чорний дим піднімався в небо над багатьма частинами регіону Вальпараїсо, де проживає майже один мільйон жителів у центральній частині Чилі. Пожежники за допомогою гелікоптерів і пожежних машин намагаються приборкати вогонь.
За словами чилійської влади, райони навколо прибережного туристичного міста Вінья-дель-Мар постраждали найбільше, і рятувальні команди намагалися дістатися до всіх постраждалих районів.
Президент Чилі Габрієль Борич заявив, що ситуація дуже складна. У період з п'ятниці по суботу площа лісових пожеж збільшилася з 30 тис. до 43 тис. гектарів.
Нагадаємо
У п'ятницю Борич оголосив про запровадження режиму надзвичайної ситуації у Вальпараїсо через пожежі.