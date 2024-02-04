Количество жертв от лесных пожаров в Чили уже возросло до 51

Количество погибших в результате лесных пожаров в чилийском регионе Вальпараисо возросло до 51. Вероятно, количество погибших продолжит расти. Об этом передает Reuters со ссылкой на власти Чили, пишет УНН.

Детали

"Лесные пожары, которые бушуют в центральной части Чили, унесли жизни по меньшей мере 51 человека, и количество погибших, вероятно, продолжит расти. Экстренные службы пытаются потушить пламя, которое угрожает городским районам", - пишет издание.

Отмечается, что черный дым поднимался в небо над многими частями региона Вальпараисо, где проживает почти один миллион жителей в центральной части Чили. Пожарные с помощью вертолетов и пожарных машин пытаются обуздать огонь.

По словам чилийских властей, районы вокруг прибрежного туристического города Винья-дель-Мар пострадали больше всего, и спасательные команды пытались добраться до всех пострадавших районов.

Президент Чили Габриель Борич заявил, что ситуация очень сложная. В период с пятницы по субботу площадь лесных пожаров увеличилась с 30 тыс. до 43 тыс. гектаров.

Напомним

В пятницу Борич объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в Вальпараисо из-за пожаров.