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Число жертв від лісових пожеж у Чилі зросла до 46

Число жертв від лісових пожеж у Чилі зросла до 46

Київ • УНН

 • 26400 перегляди

За словами президента Чилі Габріеля Боріча, кількість загиблих від лісових пожеж у чилійському регіоні Вальпараїсо зросла до 46 осіб.

Кількість загиблих внаслідок лісових пожеж у чилійському регіоні Вальпараїсо зросла до 46. Про це повідомив президент країни Габріель Боріч, передає УНН.

Деталі

Наразі в регіоні Вальпараїсо медичною службою було підтверджено загибель 40 людей внаслідок пожеж і ще 6 людей померли в лікарнях від опіків

сказав президент на пресконференції.

За його словами, з урахуванням характеристик пожеж "кількість жертв трагедії напевно зросте найближчим часом". Раніше повідомлялося про 19 загиблих.

Доповнення

У п'ятницю Борич оголосив про запровадження режиму надзвичайної ситуації у Вальпараїсо через пожежі. За даними влади, полум'я охопило площу понад 40 тис. га.

В Чилі легкомоторний літак розбився на трасі, зачепивши два автомобілі16.01.24, 12:49 • 39005 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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