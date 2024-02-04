Число жертв від лісових пожеж у Чилі зросла до 46
Київ • УНН
За словами президента Чилі Габріеля Боріча, кількість загиблих від лісових пожеж у чилійському регіоні Вальпараїсо зросла до 46 осіб.
Кількість загиблих внаслідок лісових пожеж у чилійському регіоні Вальпараїсо зросла до 46. Про це повідомив президент країни Габріель Боріч, передає УНН.
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Наразі в регіоні Вальпараїсо медичною службою було підтверджено загибель 40 людей внаслідок пожеж і ще 6 людей померли в лікарнях від опіків
За його словами, з урахуванням характеристик пожеж "кількість жертв трагедії напевно зросте найближчим часом". Раніше повідомлялося про 19 загиблих.
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У п'ятницю Борич оголосив про запровадження режиму надзвичайної ситуації у Вальпараїсо через пожежі. За даними влади, полум'я охопило площу понад 40 тис. га.
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