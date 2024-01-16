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В Чилі легкомоторний літак розбився на трасі, зачепивши два автомобілі

В Чилі легкомоторний літак розбився на трасі, зачепивши два автомобілі

Київ • УНН

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В чилійському регіоні Мауле пожежний літак, зачепив лінію електропередач і зіткнувся з автомобілями на шосе. В результаті авіакатастрофи загинув один пілот, ще четверо людей отримали поранення.

Одна людина загинула і четверо отримали поранення в авіакатастрофі посеред траси в регіоні Мауле в Чилі. Про це пише УНН з посиланням на Biobiochile.

Деталі

Літак, який використовувався для гасіння пожежі, зачепив лінію електропередач і впав на автомагістраль 5 South в комуні Тальча, регіон Мауле. Під час падіння він зачепив два автомобілі, які проїжджали повз. У тому числі літак зачепив вантажівку, що перевозила цементні блоки. В результаті пілот загинув на місці, ще четверо людей отримали серйозні поранення.

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Рух на місці події було повністю перекрито, оскільки на місці події працювали пожежники, поліція і співробітники ДСНС.

Виконавчий директор служби гасіння пожеж Крістіан Літтл заявив, що поки що зарано говорити про причини інциденту, але зазначив, що загиблий був іспанцем і мав великий досвід керування літаками в Іспанії.

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Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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