В Чилі легкомоторний літак розбився на трасі, зачепивши два автомобілі
Київ • УНН
В чилійському регіоні Мауле пожежний літак, зачепив лінію електропередач і зіткнувся з автомобілями на шосе. В результаті авіакатастрофи загинув один пілот, ще четверо людей отримали поранення.
Одна людина загинула і четверо отримали поранення в авіакатастрофі посеред траси в регіоні Мауле в Чилі. Про це пише УНН з посиланням на Biobiochile.
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Літак, який використовувався для гасіння пожежі, зачепив лінію електропередач і впав на автомагістраль 5 South в комуні Тальча, регіон Мауле. Під час падіння він зачепив два автомобілі, які проїжджали повз. У тому числі літак зачепив вантажівку, що перевозила цементні блоки. В результаті пілот загинув на місці, ще четверо людей отримали серйозні поранення.
Рух на місці події було повністю перекрито, оскільки на місці події працювали пожежники, поліція і співробітники ДСНС.
Виконавчий директор служби гасіння пожеж Крістіан Літтл заявив, що поки що зарано говорити про причини інциденту, але зазначив, що загиблий був іспанцем і мав великий досвід керування літаками в Іспанії.
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