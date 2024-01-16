В Чили легкомоторный самолет разбился на трассе, задев два автомобиля

Один человек погиб и четверо получили ранения в авиакатастрофе посреди трассы в регионе Мауле в Чили. Об этом пишет УНН со ссылкой на Biobiochile.

Детали

Самолет, который использовался для тушения пожара, зацепил линию электропередач и упал на автомагистраль 5 South в коммуне Тальча, регион Мауле. Во время падения он задел два автомобиля, которые проезжали мимо. В том числе самолет зацепил грузовик, перевозивший цементные блоки. В результате пилот погиб на месте, еще четыре человека получили серьезные ранения.

Движение на месте происшествия было полностью перекрыто, поскольку на месте происшествия работали пожарные, полиция и сотрудники ГСЧС.

Исполнительный директор службы тушения пожаров Кристиан Литтл заявил, что пока рано говорить о причинах инцидента, но отметил, что погибший был испанцем и имел большой опыт управления самолетами в Испании.

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