В США у побережья Калифорнии упал в океан небольшой самолет

В воскресенье вечером вблизи аэропорта Халф-Мун-Бей округа Сан-Матео, Калифорния, в океан упал самолет. Об этом сообщает ABC7 News, пишет УНН.

Детали

Очевидцы видели, как самолет с большими брызгами сел на воду, а затем пропал. Некоторые свидетели видели, что самолет врезался в берег. В понедельник катастрофу подтвердила полиция и местные власти. На данный момент они не предоставили конкретной информации о том, что именно произошло.

Сержант Филип Холлворт из офиса шерифа округа Сан-Матео сообщил журналистам, что экипажи спасателей искали самолет, который упал около 19:15. По словам Холлворта, авария произошла в нескольких милях от аэропорта Хаф-Мун-Бей на шоссе Кабрильо. Аэропорт расположен в Мосс-Бич, примерно в 22 милях к югу от Сан-Франциско.

Береговая охрана не сообщает, что это был за летательный аппарат и сколько людей, если таковые были, находилось на его борту. Власти не подтвердили, удалось ли кого-то спасти. Однако, известно, что службы быстрого реагирования продолжают поиски членов экипажа и пассажиров, которые могли выжить в катастрофе.

В аэропорту Халф-Мун-Бей видели спасательный вертолет, который используется для транспортировки пациентов. Пока нет информации, что им перевозили кого-то из тех, кто был на борту самолета, который упал в океан.

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