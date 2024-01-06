В авиакатастрофе погиб голливудский актер Кристиан Оливер со своими дочерьми

Голливудская звезда Кристиан Оливер погиб в авиакатастрофе на Карибах вместе с двумя своими дочерьми. Об этом пишет Daily Mail Online, передает УНН.

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Кристиан Оливер погиб в авиакатастрофе на Карибах вместе с дочерьми. Девочкам было 10 и 12 лет говорится в сообщении.

Детали

Актер родился в Германии и проработал в США более 30 лет. Он известен по таким картинам, как "Спиди-гонщик", "Валькирия" и франшизе "Индиана Джонс". На момент гибели Оливеру исполнился 51 год.

Авария одномоторного самолета произошла возле Карибских островов. Вместе с актерами и его дочерьми погиб и пилот.

По данным полиции, сразу после взлета возникли трудности и самолет упал в океан.

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