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В авіакатастрофі загинув голлівудський актор Крістіан Олівер зі своїми доньками

В авіакатастрофі загинув голлівудський актор Крістіан Олівер зі своїми доньками

Київ • УНН

 • 42291 перегляди

Крістіан Олівер та його доньки, віком 10 та 12 років, загинули в авіакатастрофі на Карибах. Олівер мав 30-річну акторську кар'єру в США.

Голлівудська зірка Крістіан Олівер загинув в авіакатастрофі на Карибах разом із двома своїми доньками. Про це пише Daily Mail Online, передає УНН.

Цитата

Крістіан Олівер загинув в авіакатастрофі на Карибах разом із дочками. Дівчаткам було 10 і 12 років

йдеться у повідомленні. 

Деталі

Актор народився в Німеччині і пропрацював у США понад 30 років. Він відомий за такими картинами, як "Спіді-гонщик", "Валькірія" та франшизе "Індіана Джонс". На момент загибелі Оліверу виповнилося 51 рік.

Аварія одномоторного літака сталася біля Карибських островів. Разом з акторами та його доньками загинув і пілот.

За даними поліції, відразу після зльоту виникли труднощі і літак впав в океан.

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Лілія Подоляк

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