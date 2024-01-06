В авіакатастрофі загинув голлівудський актор Крістіан Олівер зі своїми доньками
Київ • УНН
Крістіан Олівер та його доньки, віком 10 та 12 років, загинули в авіакатастрофі на Карибах. Олівер мав 30-річну акторську кар'єру в США.
Голлівудська зірка Крістіан Олівер загинув в авіакатастрофі на Карибах разом із двома своїми доньками. Про це пише Daily Mail Online, передає УНН.
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Крістіан Олівер загинув в авіакатастрофі на Карибах разом із дочками. Дівчаткам було 10 і 12 років
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Актор народився в Німеччині і пропрацював у США понад 30 років. Він відомий за такими картинами, як "Спіді-гонщик", "Валькірія" та франшизе "Індіана Джонс". На момент загибелі Оліверу виповнилося 51 рік.
Аварія одномоторного літака сталася біля Карибських островів. Разом з акторами та його доньками загинув і пілот.
За даними поліції, відразу після зльоту виникли труднощі і літак впав в океан.
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