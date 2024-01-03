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Авіакатастрофа у Токіо: влада Японії почала розслідування причин зіткнення літаків в аеропорту Ханеда

Авіакатастрофа у Токіо: влада Японії почала розслідування причин зіткнення літаків в аеропорту Ханеда

Київ • УНН

 • 26222 перегляди

Японія розслідує зіткнення на злітно-посадковій смузі літака А-350 з кораблем берегової охорони в аеропорту Ханеда.

Японія почала розслідування причин зіткнення пасажирського літака Airbus A-350 з літаком берегової охорони на злітно-посадковій смузі у токійському аеропорті Ханеда, повідомляє Голос Америки, пише УНН.

Деталі

Влада Японії почала офіційне розслідування причин зіткнення пасажирського літака з літаком берегової охорони на злітно-посадковій смузі у токійському аеропорті Ханеда.

Зазначається, що внаслідок зіткнення літаків загинуло 5 членів екіпажу літака берегової охорони.

Літак Airbus A-350 авіакомпанії Japan Airlines перед цим здійснив посадку, прибувши з острова Хоккайдо на півночі країни з 379 пасажирами та членами екіпажу.

На відео з місця аварії можна побачити, як з одного боку літака спалахує полум'я, коли він котиться по злітно-посадковій смузі. Після зупинки літак повністю охоплює полум'я, що виривається з вікон та фюзеляжу, тоді як пожежники намагаються впоратися з вогнем

- повідомляє видання.

Пасажирам та членам екіпажу вдалося вибратися з палаючого літака по надувних трапах. Пілот двомоторного літака берегової охорони виявився єдиним членом екіпажу, якому вдалося врятуватись.

Нагадаємо

Вчора у токійському аеропорті Ханеда загорівся авіалайнер на злітно-посадковій смузі.

Пізніше стало відомо, що лайнер зіштовхнувся з літаком берегової охорони.  Усіх пасажирів літака вдалося евакуювати.

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Павло Башинський

Павло Башинський

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