Авіакатастрофа у Токіо: влада Японії почала розслідування причин зіткнення літаків в аеропорту Ханеда

Японія почала розслідування причин зіткнення пасажирського літака Airbus A-350 з літаком берегової охорони на злітно-посадковій смузі у токійському аеропорті Ханеда, повідомляє Голос Америки, пише УНН.

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Влада Японії почала офіційне розслідування причин зіткнення пасажирського літака з літаком берегової охорони на злітно-посадковій смузі у токійському аеропорті Ханеда.

Зазначається, що внаслідок зіткнення літаків загинуло 5 членів екіпажу літака берегової охорони.

Літак Airbus A-350 авіакомпанії Japan Airlines перед цим здійснив посадку, прибувши з острова Хоккайдо на півночі країни з 379 пасажирами та членами екіпажу.

На відео з місця аварії можна побачити, як з одного боку літака спалахує полум'я, коли він котиться по злітно-посадковій смузі. Після зупинки літак повністю охоплює полум'я, що виривається з вікон та фюзеляжу, тоді як пожежники намагаються впоратися з вогнем