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На Бельгію обрушилися сильні дощі, є жертва

На Бельгію обрушилися сильні дощі, є жертва

Київ • УНН

 • 25524 перегляди

Сильні дощі в Бельгії призвели до летального випадку - жінка загинула у Східній Фландрії

Одна людина загинула в Бельгії на тлі сильних дощів, що обрушилися на країну, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

59-річна жінка померла у бельгійській провінції Східна Фландрія у вівторок після того, як її збило парканом, знесеним під час злив у країні, повідомила у своїй заяві в середу місцевий губернатор Каріна Ван Каутер.

Масштабної евакуації в регіоні наразі не планується, додала Ван Каутер.

Повінь у Німеччині: в низці регіонів почали евакуацію зоопарків28.12.23, 11:30 • 34436 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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