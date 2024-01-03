На Бельгію обрушилися сильні дощі, є жертва

Одна людина загинула в Бельгії на тлі сильних дощів, що обрушилися на країну, пише УНН з посиланням на Reuters.

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59-річна жінка померла у бельгійській провінції Східна Фландрія у вівторок після того, як її збило парканом, знесеним під час злив у країні, повідомила у своїй заяві в середу місцевий губернатор Каріна Ван Каутер.

Масштабної евакуації в регіоні наразі не планується, додала Ван Каутер.

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