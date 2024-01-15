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У США біля узбережжя Каліфорнії впав в океан невеликий літак

У США біля узбережжя Каліфорнії впав в океан невеликий літак

Київ • УНН

 • 23224 перегляди

Літак впав в океан поблизу аеропорту Халф-Мун-Бей в окрузі Сан-Матео, штат Каліфорнія. Влада поки що не повідомила подробиць про причини аварії та можливі жертви.

В неділю ввечері поблизу аеропорту Халф-Мун-Бей округу Сан-Матео, Каліфорнія, в океан впав літак. Про це повідомляє ABC7 News, пише УНН.

Деталі

Очевидці бачили, як літак з великими бризками сів на воду, а потім пропав. Деякі свідки бачили, що літак врізався в берег. У понеділок катастрофу підтвердила поліція та місцева влада. На даний момент вони не надали конкретної інформації про те, що саме сталося.

Сержант Філіп Голлворт з офісу шерифа округу Сан-Матео повідомив журналістам, що екіпажі рятувальників шукали літак, який упав близько 19:15. За словами Холлворта, аварія сталася за кілька миль від аеропорту Хаф-Мун-Бей на шосе Кабрільо. Аеропорт розташований у Мосс-Біч, приблизно за 22 милі на південь від Сан-Франциско.

Берегова охорона не повідомляє, що це був за літальний апарат і скільки людей, якщо такі були, перебувало на його борту. Влада не підтвердила, чи вдалося когось врятувати. Проте, відомо, що служби швидкого реагування продовжують пошуки членів екіпажу та пасажирів, які могли вижити в катастрофі.

В аеропорту Халф-Мун-Бей бачили рятувальний гелікоптер, який використовується для транспортування пацієнтів. Поки немає інформації, що ним перевозили когось з тих, хто був на борту літака, який впав в океан.

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Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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