Число жертв от лесных пожаров в Чили возросло до 46

Количество погибших в результате лесных пожаров в чилийском регионе Вальпараисо возросло до 46. Об этом сообщил президент страны Габриэль Борич, передает УНН.

Детали

Сейчас в регионе Вальпараисо медицинской службой была подтверждена гибель 40 человек в результате пожаров и еще 6 человек умерли в больницах от ожогов сказал президент на пресс-конференции.

По его словам, с учетом характеристик пожаров "количество жертв трагедии наверняка возрастет в ближайшее время". Ранее сообщалось о 19 погибших.

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В пятницу Борич объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в Вальпараисо из-за пожаров. По данным властей, пламя охватило площадь более 40 тыс. га.

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