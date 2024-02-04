Количество погибших в результате лесных пожаров в Чили возросло до 64, сотни людей считаются пропавшими без вести

Эксклюзив
НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
02.02.24  •  176940 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

Эксклюзив
Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  278713 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

Эксклюзив
Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  280920 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
01.02.24  •  246641 просмотра

Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

Эксклюзив
В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
01.02.24  •  245064 просмотра

В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

Эксклюзив
Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
01.02.24  •  210719 просмотра

Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

Эксклюзив
Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева
01.02.24  •  167640 просмотра

Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева

Эксклюзив
Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф
31.01.24  •  165691 просмотра

Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
31.01.24  •  178437 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

Эксклюзив
рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
31.01.24  •  171270 просмотра

рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Количество погибших в результате лесных пожаров в Чили возросло до 64, сотни людей считаются пропавшими без вести

Количество погибших в результате лесных пожаров в Чили возросло до 64, сотни людей считаются пропавшими без вести

Киев  •  УНН

04 февраль 2024, 18:56  •  4245 просмотра

Read in English

Количество погибших от лесных пожаров в центральном Чили возросло до 64, сотни людей до сих пор считаются пропавшими без вести.

Количество жертв от лесных пожаров в Чили уже возросло до 64. Сотни людей считаются пропавшими без вести. С 5 февраля в Чили объявлен двухдневный траур. Об этом сообщил президент страны Габриэль Борич, пишет Reuters, информирует УНН.

Детали

Как сообщается, пожары в центральной части Чили унесли жизни по меньшей мере 64 человек. Как заявил президент, страна столкнулась с "трагедией очень большого масштаба". По его словам, количество погибших, вероятно, возрастет в ближайшие дни.

"Мы знаем, что эта цифра будет расти, она будет значительно расти", - сказал Борич в телевизионном обращении к нации. 

Лесные пожары, начавшиеся несколько дней назад, угрожают окрестностям Винья-дель-Мар и Вальпараисо, двух прибрежных городов, популярных среди туристов. В этих городах к западу от столицы Сантьяго проживает более миллиона жителей. 

Чилийские власти ввели комендантский час с 21:00 в наиболее пострадавших районах и отправили военных, чтобы помочь пожарным остановить распространение огня, а вертолеты сбрасывали воду, пытаясь потушить пламя с воздуха.

Сотни людей также считаются пропавшими без вести, сообщают власти. Более 1 000 домов были повреждены. В субботу официальные лица заявили, что по всей территории Чили бушуют более 90 пожаров.

С понедельника в стране объявлен двухдневный национальный траур. 

Ранее УНН сообщал о 51 погибшем от лесных пожаров в Чили. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Новости Мира
reutersReuters
chiliЧили
Кількість загиблих внаслідок лісових пожеж у Чилі зросла до 64, сотні людей вважаються зниклими безвісти
Death toll from wildfires in Chile rises to 64, hundreds of people are missing
Новости по теме

Количество погибших в результате лесных пожаров в Чили возросло до 64, сотни людей считаются пропавшими без вести

Количество погибших от лесных пожаров в центральном Чили возросло до 64, сотни людей до сих пор считаются пропавшими без вести.

Новости Мира •   •  4245 просмотра
Количество погибших в результате лесных пожаров в Чили возросло до 64, сотни людей считаются пропавшими без вести

Советник Байдена относительно вероятной отставки Залужного: "Кадровые решения в ВСУ - это вопрос украинской власти"

Советник Байдена по национальной безопасности заявил, что кадровые решения в украинской армии являются делом исключительно украинской власти.

Война •   •  11082 просмотра
Советник Байдена относительно вероятной отставки Залужного: "Кадровые решения в ВСУ - это вопрос украинской власти"

россия стянула 500 танков для захвата Купянска до марта - Forbes

россия планирует захватить город Купянск Харьковской области до марта 2024 года в качестве подарка путину перед президентскими выборами в россии, развернув 500 танков и более 40 000 военнослужащих.

Война •   •  13662 просмотра
россия стянула 500 танков для захвата Купянска до марта - Forbes

Украину на Евровидении будет представлять Alyona alyona & Jerry Heil

Alyona alyona &amp; Jerry Heil будут представлять Украину на Евровидении 2024 с песней "Teresa &amp; Maria" после победы в национальном отборе.

Культура •   •  13363 просмотра
Украину на Евровидении будет представлять Alyona alyona & Jerry Heil

Нацотбор на "Евровидение": наибольшее количество баллов от жюри получила группа Ziferblat

Ziferblat получил наибольшее количество баллов от украинского национального жюри, чтобы представлять страну на песенном конкурсе Евровидение 2024 года.

Культура •   •  13494 просмотра
Нацотбор на "Евровидение": наибольшее количество баллов от жюри получила группа Ziferblat

Украинские кинологи прошли 3-недельное обучение во Франции

Украинские кинологи прошли обучение во Франции и получили оборудование для самостоятельного проведения поисково-спасательных операций.

Общество •   •  20569 просмотра
Украинские кинологи прошли 3-недельное обучение во Франции

Силы обороны отбили 21 атаку оккупантов под Авдеевкой: ситуация на фронте

Под Авдеевкой украинские военные отбили 21 атаку, враг безуспешно пытался улучшить свои тактические позиции на многих участках фронта.

Война •   •  20925 просмотра
Силы обороны отбили 21 атаку оккупантов под Авдеевкой: ситуация на фронте

Оккупанты дважды за день били из тяжелой артиллерии по Никополю на Днепропетровщине

Российские военные дважды обстреляли Никополь Днепропетровской области из тяжелой артиллерии, повредив здания, в том числе административное здание и частные дома, но обошлось без жертв.

Война •   •  20335 просмотра
Оккупанты дважды за день били из тяжелой артиллерии по Никополю на Днепропетровщине

россия рассматривает Днепропетровщину как одну из основных мишеней для террористических атак - Зеленский

Президент Зеленский заявил, что россия рассматривает Днепропетровскую область как одну из главных целей для террористических атак с помощью ракет и беспилотников.

Война •   •  19925 просмотра
россия рассматривает Днепропетровщину как одну из основных мишеней для террористических атак - Зеленский

За неделю Силы обороны ликвидировали более 6600 российских военных и уничтожили сотни единиц военной техники

По данным министерства обороны, на этой неделе украинские войска ликвидировали более 6600 российских военных и уничтожили сотни единиц военной техники и оборудования.

Война •   •  19771 просмотра
За неделю Силы обороны ликвидировали более 6600 российских военных и уничтожили сотни единиц военной техники