Количество погибших в результате лесных пожаров в Чили возросло до 64, сотни людей считаются пропавшими без вести

Количество жертв от лесных пожаров в Чили уже возросло до 64. Сотни людей считаются пропавшими без вести. С 5 февраля в Чили объявлен двухдневный траур. Об этом сообщил президент страны Габриэль Борич, пишет Reuters, информирует УНН.

Детали

Как сообщается, пожары в центральной части Чили унесли жизни по меньшей мере 64 человек. Как заявил президент, страна столкнулась с "трагедией очень большого масштаба". По его словам, количество погибших, вероятно, возрастет в ближайшие дни.

"Мы знаем, что эта цифра будет расти, она будет значительно расти", - сказал Борич в телевизионном обращении к нации.

Лесные пожары, начавшиеся несколько дней назад, угрожают окрестностям Винья-дель-Мар и Вальпараисо, двух прибрежных городов, популярных среди туристов. В этих городах к западу от столицы Сантьяго проживает более миллиона жителей.

Чилийские власти ввели комендантский час с 21:00 в наиболее пострадавших районах и отправили военных, чтобы помочь пожарным остановить распространение огня, а вертолеты сбрасывали воду, пытаясь потушить пламя с воздуха.

Сотни людей также считаются пропавшими без вести, сообщают власти. Более 1 000 домов были повреждены. В субботу официальные лица заявили, что по всей территории Чили бушуют более 90 пожаров.

С понедельника в стране объявлен двухдневный национальный траур.

Ранее УНН сообщал о 51 погибшем от лесных пожаров в Чили.