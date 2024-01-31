В'єтнам і Філіппіни підписали угоду про безпеку в Південно-Китайському морі
Київ • УНН
В'єтнам і Філіппіни у вівторок підписали угоду про морське співробітництво, щоб допомогти краще управляти конфліктами на тлі загроз з боку Китаю в Південно-Китайському морі.
В'єтнам і Філіппіни домовилися про співпрацю в галузі морської безпеки в Південно-Китайському морі. Про це пише УНН з посиланням на Nikkei Asia.
Деталі
Угоди підписані під час державного візиту президента Філіппін Фердинанда Маркоса-молодшого до Ханоя. Вони передбачають спільну роботу берегових служб обох країн з метою запобігання та врегулювання інцидентів у спірних водах.
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В'єтнам і Філіппіни підписали дві угоди про "запобігання інцидентам у Південно-Китайському морі" і "морське співробітництво" між береговою охороною.
Маркос заявив, що В'єтнам є стратегічним партнером Філіппін у Південно-Східній Азії, підкресливши, що морська співпраця є основою цих відносин.
Прем'єр-міністр В'єтнаму Фам Мінь Чінь заявив, що візит Маркоса допоміг зміцнити двосторонні відносини.
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Угоди про морське співробітництво супроводжувалися зусиллями, спрямованими на зміцнення торговельних зв'язків. Дві країни підписали п'ятирічне торговельне зобов'язання щодо продовольчої безпеки, при цьому В'єтнам погодився поставити до 2 мільйонів тонн білого рису на Філіппіни "в умовах впливу кліматичних змін, пандемій та інших зовнішніх подій".
Контекст
Південно-Китайське море знаходиться в центрі територіальних суперечок між Китаєм, Філіппінами та іншими країнами. Китай вважає майже все море своєю суверенною територією, в той час як Філіппіни, В'єтнам та інші країни претендують на різні острови, острівці, рифи і мілини.
Напруженість у відносинах між Філіппінами, союзником США, і Китаєм щодо водних ресурсів нещодавно досягла точки кипіння. Наприкінці минулого року Філіппіни звинуватили Китай у "заселенні" рифу Вітсан біля свого узбережжя. Китай, зі свого боку, звинуватив Філіппіни у провокаціях у протоці Друга Томасова мілина.
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