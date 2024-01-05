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Філіппіни залишаються відкритими для дипломатії з Китаєм - радник з національної безпеки

Філіппіни залишаються відкритими для дипломатії з Китаєм - радник з національної безпеки

Київ • УНН

 • 22855 перегляди

Філіппіни відкриті до мирного вирішення суперечок з Китаєм у Південно-Китайському морі на тлі нещодавнього спільного патрулювання зі США, заявив радник з питань національної безпеки Ано.

Філіппіни залишаються відкритими для дипломатичних дискусій з Китаєм і вважають, що обидві країни можуть досягти вирішення суперечок щодо Південно-Китайського моря шляхом мирного діалогу. Про це заявив радник з національної безпеки Філіппін Едуардо Ано, пише УНН з посиланням на Reuters.

Філіппіни залишаються відкритими для дипломатичних дискусій з Китаєм і підтверджують свою відданість зміцненню добрих відносин з усіма країнами. Ми віримо, що шляхом мирного діалогу і дотримання міжнародного права ми зможемо досягти врегулювання, яке слугуватиме найкращим інтересам усіх сторін, залучених до регіону

- сказав Едуардо Ано.

Зауваження Едуардо Ано прозвучали після того, як у четвер представник Міністерства закордонних справ Китаю назвав нещодавнє спільне патрулювання Сполученими Штатами і Філіппінами Південно-Китайського моря "провокаційним" і "безвідповідальним".

Спільне патрулювання Південно-китайського моря зі Сполученими Штатами і потенційна майбутня діяльність з іншими країнами-союзниками демонструє нашу взаємну прихильність міжнародному порядку, заснованому на правилах, і сприянню миру і стабільності в регіоні

- додав Ано.

У дводенних морських навчаннях брали участь чотири кораблі ВМС Філіппін і чотири кораблі Індо-Тихоокеанського флоту США, в тому числі авіаносець класу "Німіц" USS Carl Vinson. Два кораблі ВМС Китаю слідували за філіппінськими і американськими кораблями.

Спільне патрулювання стало другим, яке Філіппіни і США провели менш ніж за два місяці в Південно-Китайському морі, де загострюється напруженість через спірні територіальні претензії.

На Філіппінах заявили про друге, спільне з США, патрулювання у акваторії Південно-Китайського моря03.01.24, 14:48 • 18487 переглядiв

Китай претендує на майже всю акваторію Південно-Китайського моря, через яке щорічно проходить судноплавство вартістю понад 3 трильйони доларів США. Претензії Китаю на суверенітет перекривають територіальні води, на які претендують Філіппіни, В'єтнам, Індонезія, Малайзія і Бруней.

У 2016 році Постійна палата третейського суду в Гаазі заявила, що претензії Китаю не мають жодних правових підстав. Китай відкинув це рішення.

США збільшили територіальні претензії в Арктиці25.12.23, 05:44 • 26095 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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