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На Філіппінах заявили про друге, спільне з США, патрулювання у акваторії Південно-Китайського моря

На Філіппінах заявили про друге, спільне з США, патрулювання у акваторії Південно-Китайського моря

Київ • УНН

 • 18487 перегляди

Філіппіни і США розпочинають друге спільне патрулювання в Південно-Китайському морі, демонструючи військову взаємосумісність на тлі регіональної напруженості.

Збройні сили Філіппін разом зі Сполученими Штатами Америки почали дводенне спільне патрулювання в Південно-Китайському морі в середу. Про це йдеться у заяві філіппінських військових, передає УНН.

Збройні сили Філіппін (AFP) і Індо-Тихоокеанське командування США (USINDOPACOM) з 3 по 4 січня 2024 року розпочинають другу ітерацію морської спільної діяльності у Західно-Філіппінському морі 

– ідеться у повідомленні.

Філіппіни розгорнули чотири кораблі ВМС, багатоцільовий вертоліт і гелікоптер, здатний вести протичовнову боротьбу, тоді як США направили авіаносець, крейсер, два есмінці та кілька бойових літаків під час навчань, спрямованих на підвищення їх сумісності, згідно з даними. заяву.

Наш альянс міцніший, ніж будь-коли, і він надсилає сигнал світові. Ми просуваємо заснований на правилах міжнародний порядок і вільний і відкритий Індо-Тихоокеанський регіон перед обличчям регіональних викликів

- сказав головнокомандувач збройних сил Філіппін генерал Ромео Браунер-молодший.

Доповнення

Минулого року безпекові зобов'язання між членами Альянсу різко зросли на тлі посилення напруженості в Південно-Китайському морі, де Філіппіни і Китай обмінюються звинуваченнями через низку сутичок.

Філіппіни і США вперше розпочали спільне патрулювання в листопаді, провівши триденні військові навчання у водах поблизу Тайваню і в Західно-Філіппінському морі.

Нагадаємо

У грудні 2023 року, Китай звинуватив Філіппіни у порушенні кордонів у Південно-Китайському морі за підтримки США, що ставить під загрозу регіональний мир.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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