На Філіппінах заявили про друге, спільне з США, патрулювання у акваторії Південно-Китайського моря
Київ • УНН
Філіппіни і США розпочинають друге спільне патрулювання в Південно-Китайському морі, демонструючи військову взаємосумісність на тлі регіональної напруженості.
Збройні сили Філіппін разом зі Сполученими Штатами Америки почали дводенне спільне патрулювання в Південно-Китайському морі в середу. Про це йдеться у заяві філіппінських військових, передає УНН.
Збройні сили Філіппін (AFP) і Індо-Тихоокеанське командування США (USINDOPACOM) з 3 по 4 січня 2024 року розпочинають другу ітерацію морської спільної діяльності у Західно-Філіппінському морі
Філіппіни розгорнули чотири кораблі ВМС, багатоцільовий вертоліт і гелікоптер, здатний вести протичовнову боротьбу, тоді як США направили авіаносець, крейсер, два есмінці та кілька бойових літаків під час навчань, спрямованих на підвищення їх сумісності, згідно з даними. заяву.
Наш альянс міцніший, ніж будь-коли, і він надсилає сигнал світові. Ми просуваємо заснований на правилах міжнародний порядок і вільний і відкритий Індо-Тихоокеанський регіон перед обличчям регіональних викликів
Доповнення
Минулого року безпекові зобов'язання між членами Альянсу різко зросли на тлі посилення напруженості в Південно-Китайському морі, де Філіппіни і Китай обмінюються звинуваченнями через низку сутичок.
Філіппіни і США вперше розпочали спільне патрулювання в листопаді, провівши триденні військові навчання у водах поблизу Тайваню і в Західно-Філіппінському морі.
Нагадаємо
У грудні 2023 року, Китай звинуватив Філіппіни у порушенні кордонів у Південно-Китайському морі за підтримки США, що ставить під загрозу регіональний мир.
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